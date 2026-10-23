Lee po sėkmingo pasirodymo: apie agresyvią gynybą, komandos roles ir žalgiriečių pergalę

Naudingiausias rungtynes su Kauno klubo apranga sužaidė Sabenas Lee, kuris pelnė 12 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 15 naudingumo balų.
„Labai gera laimėti namie, prie savo sirgalių. Nuostabu jausti jų palaikymą. Labai svarbu buvo atsitiesti būtent namų rungtynėse“, – kalbėjo amerikietis.
– Sezoną pradėjote traumuotas. Kaip atrodė jūsų adaptacija prie komandos?
– Viskas buvo atidėta. Reikėjo laiko, kad pajausčiau komandos draugus. Su kiekvienomis rungtynėmis noriu judėti pirmyn ir vis daugiau duoti komandai.
– Ar keičiasi jūsų vaidmuo, kai N.Williamsas-Gossas yra traumuotas?
– Neabejotinai. Tenka daug atsakomybės, pradedu rungtynes startiniame penkete. Vis tik svarbiausia duoti savo dalykus. Mano darbas yra būti agresyviu gynyboje ir nusiųsti kamuolį ten, kur reikia.
– Ar pataikytas tritaškis buvo svarbus psichologiškai?
– Ne, tokie dalykai man nerūpi. Galiu daryti bet ką, kad tik padėčiau komandai pasiekti pergalę.
– Kaip sekasi kurti ryšį aikštėje su J.Valančiūnu?
– Jis buvo sunkiai stabdomas šiandien. Kai jis taip dominuoja, atsiveria daugiau galimybių ir kitiems. Valančiūnas nustato toną rungtynėms.
– Kur matote daugiausiai vietos tobulėjimui?
– Turime būti nuoseklūs. Treneriai paruošia planą, kurio visi turime laikytis.
– Kaip vyksta bendrai adaptacija Kaune, organizacijoje?
– Esu laimingas būdamas čia. Noriu koncentruotis į žaidimą ir „Žalgiris“ yra puiki organizacija, kurioje noriu atsiskleisti.
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