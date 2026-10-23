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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lee po sėkmingo pasirodymo: apie agresyvią gynybą, komandos roles ir žalgiriečių pergalę

2026-10-23 22:37 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-23 22:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Eurolygoje Kauno „Žalgiris“ namie 105:85 nugalėjo Vilerbano ASVEL krepšininkus ir įsirašė trečiąją pergalę šiame sezone.

S.Lee sužaidė geriausias rungtynes (BNS nuotr.)

Eurolygoje Kauno „Žalgiris“ namie 105:85 nugalėjo Vilerbano ASVEL krepšininkus ir įsirašė trečiąją pergalę šiame sezone.

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Naudingiausias rungtynes su Kauno klubo apranga sužaidė Sabenas Lee, kuris pelnė 12 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 15 naudingumo balų.

„Labai gera laimėti namie, prie savo sirgalių. Nuostabu jausti jų palaikymą. Labai svarbu buvo atsitiesti būtent namų rungtynėse“, – kalbėjo amerikietis.

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– Sezoną pradėjote traumuotas. Kaip atrodė jūsų adaptacija prie komandos?

– Viskas buvo atidėta. Reikėjo laiko, kad pajausčiau komandos draugus. Su kiekvienomis rungtynėmis noriu judėti pirmyn ir vis daugiau duoti komandai.

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– Ar keičiasi jūsų vaidmuo, kai N.Williamsas-Gossas yra traumuotas?

– Neabejotinai. Tenka daug atsakomybės, pradedu rungtynes startiniame penkete. Vis tik svarbiausia duoti savo dalykus. Mano darbas yra būti agresyviu gynyboje ir nusiųsti kamuolį ten, kur reikia.

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– Ar pataikytas tritaškis buvo svarbus psichologiškai?

– Ne, tokie dalykai man nerūpi. Galiu daryti bet ką, kad tik padėčiau komandai pasiekti pergalę.

– Kaip sekasi kurti ryšį aikštėje su J.Valančiūnu?

– Jis buvo sunkiai stabdomas šiandien. Kai jis taip dominuoja, atsiveria daugiau galimybių ir kitiems. Valančiūnas nustato toną rungtynėms.

– Kur matote daugiausiai vietos tobulėjimui?

– Turime būti nuoseklūs. Treneriai paruošia planą, kurio visi turime laikytis.

– Kaip vyksta bendrai adaptacija Kaune, organizacijoje?

– Esu laimingas būdamas čia. Noriu koncentruotis į žaidimą ir „Žalgiris“ yra puiki organizacija, kurioje noriu atsiskleisti.

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