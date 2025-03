LeBronas Jamesas prisiėmę kaltę: „Siaubinga mano klaida“

„Lakers“ pirmavo 115:110, kai iki rungtynių pabaigos buvo likę vos 13 sekundžių. Nors Los Andželo komanda rungtynių metu buvo praradusi net 18 taškų persvarą, atrodė, kad pergalė vis tiek bus jų.

Tačiau daugelio nuostabai, „Bulls“ pataikė du tritaškius iš eilės per itin trumpą atkarpą. Lemiamas momentas įvyko tuomet, kai L. Jamesas padarė klaidą išmesdamas kamuolį iš užribio – kamuolį perėmė Joshas Giddey , kuris jį perdavė Coby White’ui, o šis pataikė tritaškį.

6 POINTS IN 6 SECONDS. @CHSN__ | #SeeRed pic.twitter.com/D8c52qvbqY

Po to, kai „Bulls“ išsiveržė į priekį, „Lakers“ dar sugebėjo pelnyti taškus ir atgauti minimalią persvarą – tai padarė Austinas Reavesas , pataikęs sudėtingą metimą iš po krepšio. Vis dėlto pergalę Čikagos ekipai išplėšė J. Giddey su finaline sirena pataikytas metimas iš aikštės vidurio.

JOSH GIDDEY FOR THE WIN FROM HALF.@CHSN__ | @joshgiddey pic.twitter.com/p4UQyORSSt