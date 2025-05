Latvija startuoja pasaulio ledo ritulio čempionate pergale prieš Prancūziją, Šveicarija pranoko Daniją

A grupėje savo pasirodymą pradėjo Latvijos rinktinė, kuri 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) palaužė Prancūzijos ekipą.

Pasaulio čempionatų istorijoje latviai prieš prancūzus yra laimėję 4 susitikimus iš 5.

Pirmieji į priekį išsiveržė Prancūzijos rinktinė, kai 16-ą susitikimo minutę pasižymėjo Dylanas Fabre (15:02 min.). Po šio įvarčio prancūzai du kartus pažeidė taisykles, tačiau latviai dauguma nepasinaudojo.

Antrojo kėlinio antroje pusėje latvis Ralfs Friebergs pažeidė taisykles, tačiau mažumoje Martins Dzierkals (35:36 min.) pelnė pirmą latvių įvartį ir išlygino rezultatą – 1:1.

A gift that wasn’t meant to be given. 😬 #MensWorlds #IIHF #FRALAT @lhf_lv pic.twitter.com/PMgrgcKk5A