Laimonas Eglinskas sukritikavo „Gargždų“ sugrįžimą į LKL: „Visi tie, kas sutiks ten eiti, atveria Pandoros skrynią“

Ilgametis Nenado Čanako asistentas Panevėžio „Liektbalyje“ dirbo „Gargždų“ komandoje, kuri nebaigė 2024/25 m. sezono ir iki galo neatsiskaitė su treneriu bei kitais žaidėjais.

„Pasakysiu taip: jei šitas klubas ateina su atskira vadyba, jei jie yra nepriklausomi nuo savivaldybės, bravo, eikite. Tada esate nauja organizacija. Bet jei šis klubas irgi 70–80 proc. priklausomas nuo savivaldybės pinigų, o likusius teoriškai lyg surenkame, bet iš tiesų neturime, reiškia, ateina ta pati komanda, ta pati savivaldybė remia, leido subankrutuoti vienai, kitą išleidžia į paviršių. Tai lieka ta pati organizacija, kuri mus, žaidėjus, trenerius, kitus rėmėjus, suteikusius transportą, paliko ant ledo“, – G. Miknevičiūtei sakė L. Eglinskas.

L. Eglinskas taip pat papasakojo ir apie užkulisius bei tai, kaip įvyko „Gargždų“ bankrotas.

„Aš kaip treneris irgi turiu prisiimti nemažai atsakomybės, nes savivaldybė buvo ne kartą mane išsikvietusi, prašė įkalbėti žaidėjus dar vienerioms rungtynėms, sakė, jog bus viskas sutvarkyta, žaidėjai išsaugos kontraktus, bet paskutinę dieną buvo nei ačiū, nei viso gero. O aš likau durniaus vietoje, įkalbėjęs žaidėjus likti, neiti į kitas komandas, nors jie turėjo pasiūlymų. Aišku, čia politiniai žaidimai, ką sako politikai, nelabai gali tikėti. Kai kurie po to kontraktų ir nebegavo. Faktas, buvo dėl to nemalonu ir man, – pasakojo L. Eglinskas. – Kas man juokingiausia: savivaldybė norėjo sudeginti vieną žmogų, bet po to vyko bankroto byla ir galiausiai tas žmogus (Ovidijus Jakubaitis – aut. past.) įtrauktas į kreditorius, kuriam yra skola. Tik Lietuvoje gali būti, kad žmogus, kuris subankrotino klubą, yra nukentėjusysis. Toks cirkas, vau, neįtikėtina. Vienintelis, kuris buvo oficialiai įdarbintas ir atgavo pinigus, tai buvęs direktorius, o kontraktus turėję žmonės palikti ant ledo.

Manau, kad bet kuris žaidėjas ar treneris, gerbiantis savo kolegas ir krepšinį, neturėtų eiti į tokią komandą, kuri buvo subankrotinta ir neatsiskaityta su buvusiais darbuotojais. Nes visi tie, kas sutiks dabar eiti, atveria Pandoros skrynią ir leis kitiems sekti tokiu pavyzdžiu – jei kas nepaeina, subankrotiname, nes juk galėsime viską nuo nulio pradėti. Nebent, pasikartosiu, tai privatus klubas be savivaldybės paramos.“