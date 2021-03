Labanauskas nugalėjo keturiskart pasaulio čempionę

Pagal reitingą lietuvis pateko tiesiai į trečiąjį ratą, kur jo laukė neįprastas iššūkis – mačas su keturiskart BDO pasaulio smiginio čempione angle Lisa Ashton. D.Labanauskas nedemonstravo geriausio savo žaidimo, bet vis tiek įveikė varžovę rezultatu 6:2.

Lietuvis trimis strėlytėmis rinko tik po 85,5 taško (anglė – po 81 tšk.). D.Labanauskas realizavo 6 iš 14 galimybių vienu metimu laimėti legus, o L.Ashton – 2 iš 7.

Už pergalę lietuviui atiteko 2000 svarų sterlingų (apie 2320 eurų). Jo varžovas ketvirtajame rate paaiškės kiek vėliau.

Bendrą „UK Open“ prizų fondą sudaro 450 tūkst. svarų sterlingų (apie 522 tūkst. eurų).

