Kylianui Mbappe – kaltinimai išžaginimu: Švedijos prokurorai pradėjo tyrimą

Anot žiniasklaidos, tyrimas pradėtas po futbolo garsenybės apsilankymo Stokholmo viešbutyje, o pats prancūzas šiandien išplatino pranešimą, kuriame išžaginimą viešbutyje pavadino „melagienomis“.

Tą jis padarė socialiniame tinkle X pasidalindamas švedų publikacija ir įvardindamas ją kaip fake news.

Įtariamojo vardo prokurorai nepaminėjo.

„Atsižvelgdamas į žiniasklaidos pranešimus apie įtariamą išžaginimą Stokholme, prokuroras gali patvirtinti, kad policijai pateiktas skundas dėl išžaginimo“, – nurodė institucija.

Ji pridūrė, kad įtariamas incidentas įvyko spalio 10-ąją viename Švedijos sostinės viešbutyje.

K. Mbappe anksčiau tą vakarą lankėsi Stokholmo restorane „Chez Jolie“, o paskui nuvyko į naktinį klubą „V“. Galiausiai jis juodu furgonu su palyda grįžo į viešbutį vėlai naktį.

