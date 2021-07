Kuriozas Tokijuje: keturvietė nenugalimųjų britų valtis vos neįsirėžė į varžovus

Trečiadienį vykusiame finale britai ilgą laiką buvo lyderių trejete. Likus 500 m jie yrėsi antri ir turėjo 1.62 sek. deficitą iki australų. Finišui artėjant, britai padarė itin retai tokio lygio sporte matomą klaidą. Jie nukrypo nuo tiesios trajektorijos ir išklydo iš savo takelio prieš pat lenktynių finišą.

Britai dideliu greičiu artėjo prie šalia irklavusių italų ir vos neįsirėžė į jų valtį. Laimei, britai vėliau spėjo grįžti į normalią trajektoriją, tačiau atsitiesti jie nebespėjo ir finišavo tik ketvirti. Australai iškovojo auksą su geriausiu rezultatu olimpinių žaidynių istorijoje – 5 min. 42.76 sek. Sidabrą pelnė rumunai (5:43.13), bronzą – italai (5:43.60).

Keistas kuriozas trečiadienį užfiksuotas ir moterų vandensvydžio varžybose. Ten kinės 16:11 nugalėjo japones, o šeimininkės parodė, kad gali plaukti...užsilipusios ant oponenčių.

#OlympicGames

Is this Japanese Olympic Sprit?

The Japanese water polo player might be a murderer. Shame on you🙃

And the referee is possibly blind or dead?#Japan #waterpolo pic.twitter.com/8T5Q6xEz9a