Kuriozas Pasaulio sunkerio čempionate: iš kažkur atskridęs balandis pertraukė įtemptą dvikovą

22-oji šio mačo partija įėjo į pasaulio snukerio čempionato istoriją. Taktinė gynybinė dvikova tęsėsi taip ilgai, kad buvo pagerintas pasulio čempionatų pagrindinių etapų rekordas. Ši partija truko net 85 minutes 22 sekundes. Ankstesnis rekordas priklausė Lucai Breceliui ir Gary Wilsonui, kurie 2019 m. čempionate vieną partiją žaidė 79 min. 31 sek.

Tiesa, pasaulio snukerio ture yra buvę ir ilgesnių partijų. 2017 m. pasaulio čempionato kvalifikacijoje Fergalas O‘Brienas ir Davidas Gilbertas vienoje iš partijų santykius aiškinosi 123 min. 41 sek.

