Kraupus sužeidimas rungtynių metu: mirė 19-metis ledo ritulininkas

Rungtynių įkarštyje varžovų komandos žaidėjas ritulį tvojo tiesiai jaunuoliui į galvą. T. Faizutdinovas iškart suklupo ant žemės. Medikai netrukus jį išgabeno į ligoninę, bet išgelbėti vaikino gyvybės nepavyko.

Buvo svarstoma galimybė išgabenti T. Faizutdinovą į Maskvą, tačiau ir tai buvo didžiulė rizika.

„Jie (aut. past. daktarai) man tiesiog pasakė, kad pirmą kartą dirba su tokio tipo traumomis. Jei jis sužeistas – jam reikalinga neurochirurgija, speciali priežiūra“, – dar prieš sūnaus mirtį portale 76.ru cituojama jaunuolio mama Elena.

Jaunimo lygoje (MHL) vėlionis sužaidė 191 rungtynes, atliko 19 rezultatyvių perdavimų.

Dynamo Saint Petersburg defenceman and team captain Timur Faizutdinov has passed away after getting hit in the head with a puck during a game. He was 19. pic.twitter.com/nJJTadSWZU

The Sheffield Steelers are extremely sad to hear of the passing of Timur Faizutdinov at the age of 19 following injuries sustained on the ice yesterday.



From everyone at the club, our thoughts and prayers are with his family, friends, club and teamates. pic.twitter.com/W1w2NEQglc