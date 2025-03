Kovų be pirštinių organizacija žengia naują žingsnį: legalios, sankcionuotos ir reguliuojamos ledo ritulio kovos

Kovų be pirštinių organizacija „Bare Knuckle Fighting Championship“ (BKFC) dabar siekia perkelti ledo ritulio muštynes į kitą lygį, pristatydama naują projektą – „BKFC Ice Wars“.

Trečiadienį organizacija oficialiai paskelbė apie investiciją į naują lygą, kurią įkūrė BKFC vadovas Charlie Nama. Ši lyga suburs kovotojus iš viso pasaulio, leisdama jiems susiremti ant ledo dangos.

„BKFC Ice Wars“ organizuos teisėtas, sankcionuotas ir reguliuojamas ledo ritulio kovas, kurios vyks specialiai tam pritaikytoje arenoje „The Ice Box“. Tai – maždaug 84 kvadratinių metrų ledo danga, sukurta būtent šiam koviniam formatui.

„Stebėjome, ką „Ice Wars“ komanda kuria, ir buvo neįtikėtina matyti tokį aistringą gerbėjų atsaką, – spaudos pranešime sakė BKFC prezidentas ir įkūrėjas Davidas Feldmanas. – Jų vizija ir energija idealiai sutampa su tuo, ką darome mes BKFC – pateikiame žiūrovams žalią, aukščiausio adrenalino lygio kovinį sportą, kokio jie dar nėra matę. Partnerystė su jais, siekiant sukurti „BKFC Ice Wars“, buvo lengvas sprendimas, ir mes nekantraujame kartu tai perkelti į kitą lygį.“

Pirmasis „BKFC Ice Wars“ renginys įvyks birželio 14 d. „Soaring Eagle Casino & Resort“ komplekse, esančiame Mičigano valstijoje. Antrasis turnyras suplanuotas birželio 28 d. „River Cree Casino & Resort“ arenoje Kanadoje.

Planuojama, kad 2025 m. „BKFC Ice Wars“ surengs bent šešis turnyrus, o 2026-aisiais šis skaičius gali išaugti net iki 24 renginių.

