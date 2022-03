Kovodamas už Ukrainą žuvo „Šachtar“ klubo jaunimo treneris

„Žuvo vienas iš mūsų darbuotojų, jis buvo vaikų treneris. Į jį pataikė rusiška kulka“, – tikino jis.

Tiesa, trenerio tapatybė kol kas nėra įvardinta.

Priminsime, kad prieš keletą dienų buvo skelbta, kad Ukrainoje jau žuvo du futbolininkai – Vitalijus Sapylo ir Dmytro Martynenko.

21-erių metų V. Sapylo rungtyniavo Lvivo „Karpaty“ klube, 25-erių D. Martynenko atstovavo„Gastomel“ klubui.

Shakhtar Donetsk CEO Serhiy Palkin has announced one of the club’s youth coaches was killed by a fragment of a Russian bullet in Ukraine this week pic.twitter.com/hn6OAtLsyQ