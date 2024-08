Koronavirusu susirgęs greičiausias pasaulio žmogus po rungties sėdo į neįgaliojo vežimėlį: sportininkas traukiasi iš žaidynių

T.Lylesas tik po fotofinišo tapo 100 m bėgimo čempionu, vos 0.005 sek. aplenkęs jamaikietį Kishane’ą Thompsoną.

Save greičiausiu žmogumi vadinantis N.Lylesas ketvirtadienį dalyvavo savo pagrindinėje – 200 m – rungtyje, tačiau nedemonstravo tokio greičio ir iškovojo tik bronzos medalius.

Visgi varžybas N.Lylesas paliko neįgaliojo vežimėlyje, o vėliau paaiškėjo, kad jis serga COVID-19.

What happened to Noah Lyles after the 200m race? He got wheeled away in a wheelchair. Having adverse effects from 💊💉? @LylesNoah pic.twitter.com/FpB3jbAPe2

It has emerged that Noah Lyles had Covid before racing the 200m 😬



He was taken away after the event on a wheelchair.#Paris2024 pic.twitter.com/WUTtpJuEvY

REKLAMA