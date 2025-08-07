Konferencijų lygos atranka: „Kauno Žalgiris“ – „Arda“ (APŽVALGA)

Įdomūs faktai:
• „Kauno Žalgiris“ Konferencijų lygos antrajame etape įveikė „Valur“ barjerą. Tuo tarpu „Arda“ iš tolimesnių kovų eliminavo HJK.
• Ilgą laiką „Arda“ žaidė trečioje arba antroje Bulgarijos lygose, kol galiausiai, 2013 m. klubas iširo dėl finansinių problemų. Nerungtyniavusi porą metų, 2015 m. komanda buvo atkurta ir jau kitame sezone vėl pasiekė trečią pagal stiprumą nacionalinį čempionatą.
• Po atkūrimo, „Arda“ sparčiai kilo pirmos Bulgarijos lygos link ir 2017-2018 m. sezone iškovojo žemesnės Bulgarijos lygos taurę bei laimėjo savąją grupę, o tai atvedė iki antros vietinės lygos. Galiausiai, dar po metų ekipa užėmė trečiąją vietą antroje Bulgarijos lygoje ir žaidė atkrintamąsias prieš pirmo diviziono komandą dėl patekimo į aukščiausią lygį bei tuo šansu pasinaudojo.
• Jau septintą sezoną stipriausioje Bulgarijos lygoje žaidžiantis „Arda“ šiuo metu užima 7 vietą iš 16. Tiesa, sezonas dar tik prasidėjo, o „Kauno Žalgirio“ būsimi varžovai sužaidė vos trejas rungtynes, per kurias pasiekė vieną pergalę, vieną pralaimėjimą, o vienas susitikimas baigėsi lygiosiomis.
• Šiemet yra vos antras kartas, kai „Arda“ dalyvauja UEFA Konferencijų lygos atrankos etape. Pirmąsyk komanda savo jėgas išbandė 2021-2022 m. sezone, tačiau ten didesnių šansų neturėjo ir jau pirmame etape bendru rezultatu 0:6 nusileido Beer Ševos „Hapoel“.
• Brangiausias „Arda“ žaidėjas yra atraminio saugo pozicijoje žaidžiantis Lachezaras Kotevas, kurio vertė transfermarkt.com duomenimis siekia net 1 milijoną eurų. Šiame sezone jis jau yra ir pelnęs įvartį Bulgarijos čempionate.
• Jeigu „Kauno Žalgiris“ įveiktų Bulgarijos ekipą, ketvirtame ir paskutiniame UEFA Konferencijų lygos atrankos etape kauniečiai susitiktų su „Rakow“ (Lenkija) ir Haifos „Maccabi“ (Izraelis) poros nugalėtojais.
Komentarai:
„Visų pirmą, labai smagu būti čia ir dalyvauti trečiame etape. Kuo ilgiau žaidžiame šiame turnyre, tuo labiau norisi jame išlikti, tad ruošiamės atsakingai, turime dar dieną, tai tas pasiruošimas dar vyksta – analizuojame varžovą, kuris yra šiek tiek kitoks nei anksčiau buvę. Žinome, kad Bulgarijos čempionatas yra gan stiprus – jame žaidžia pajėgios komandos, o „Arda“ pernai pasirodė labai gerai. Tai – stipri, kokybiška komanda, turinti daug individualiai stiprių žaidėjų, o taip pat yra ir subalansuota kaip komanda, tad stengsimės savo stipriosiomis pusėmis pažeisti jų silpnąsias ir tikiuosi, kad gausiai susirinkę žiūrovai pamatys gerą reginį.
„Arda“ yra labai agresyvi, fiziškai stipri komanda. Prieš tai buvusios ekipos žaidė labiau jėgos futbolą, o dabar turėsime technišką, agresyvią ir taktiškai gerai pasirengusią komandą, tad varžovas bus tikrai stipresnis. Laukiame ir provokacijų iš karštų žaidėjų, kurie agresyviai tiek atakuoja, tiek ir ginasi, nevengia kalbų – tokios ekipos mėgsta tai daryti, todėl turime būti pasiruošę ne tik taktiškai, bet ir psichologiškai. Sunku pasakyti, kaip jie nuspręs su mumis žaisti, tačiau kiek analizavome, kiek ruošiamės šiam varžovui, tai neatrodo kaip komanda, kuri lauktų antrų rungtynių. Tikimės ir agresyvaus spaudimo, ir daug žaidimo be kamuolio. Manau, kad abi ekipos bandys parodyti savo gerąsias puses.“
Eivinas Černiauskas, „Kauno Žalgirio“ komandos vyriausiasis treneris
„Dirbame sunkiai, todėl manau, kad esame pasiruošę. Analizavome priešininkus – jų mentalitetas panašus į serbų – jie daug bėga ir yra fiziškai stiprūs, bet mes tam pasiruošę. Svarbiausia yra patekti į kitą etapą – dirbame kaip komanda ir turime bendrą tikslą, tad žiūrime tik į ateinančias rungtynes ir siekiame pergalės.
Manau, kad augame kaip komanda, kaip didelė šeima, nes tai kitokia patirtis nei A lygoje – matome kitokius žaidimo stilius, charakterius, todėl jaučiamės patobulėję ir nors įveikėme du etapus, išliekame kuklūs bei keliaujame tolyn žingsnis po žingsnio. Žaidžiame labai daug – maždaug kas 3-4 dienas – labai sunku tiems patiems 11 žaidėjų žaisti kiekviename susitikime, bet visi atlieka puikų darbą, rotuoja ir kaip komanda, esame tikrai patenkinti. Kalbant apie „Arda“ – gerbiame juos kaip komandą, tačiau ne per daug, nes turime laimėti šias rungtynes. Žinome, kad jie dideli ir stiprūs, bet tai nekeičia mūsų žaidimo stiliaus.“
Damjanas Pavlovičius, „Kauno Žalgirio“ komandos saugas
Komandų formos:
