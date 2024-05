Komandinę „Viada-Multi FX“ pergalę Giedriui Notkui apkartino asmeninis pralaimėjimas: „Tai viena skaudžiausių patirčių“

Absoliučiai greičiausio ekipažo titulas Giedriui Notkui ir Daliui Strižanui išsprūdo tik paskutiniame greičio ruože, o štai Klaudas Bučinskas su Povilu Gutausku į pirmąją vietą pakilo dėl dar labiau netikėtos priežasties, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„7bet Rally Lazdijai“ varžybose „Viada-Multi FX“ ekipa pasirodė ne pilna sudėtimi. Varžybose nestartavo Jonas Sluckus, kuris pirmąsias sezono lenktynes praleido dėl sveikatos problemų. Tačiau tai komandai nesutrukdė iškovoti pergalę komandinėje įskaitoje. Ekipos gretose Joną Sluckų su Giedriumi Šileikiu pakeitė Vaidoto Paškevičiaus ir Kamilės Kazickaitės duetas, kuris iškovojo pergalę savo klasėje ir „Viada-Multi FX“ ekipos kraitį papildė svarbiais taškais.

Pagrindiniu smuiku komandoje griežiantys Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu šiose lenktynėse turėjo itin daug dramos. Jie perėmė lyderių vaidmenį po to, kai pirmąją ralio dieną dėl gautos penkių minučių baudos varžybų nebetęsti nusprendė Vaidotas Žala. Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano duetui tai reiškė, kad dabar jie turės valyti kelią, tačiau išvengs dulkių, kurių sausuose Lazdijų krašto žvyrkeliuose šįkart buvo išties daug.

„Naujas sezonas prasidėjo tikrai įdomiai. Pirmą kartą čempionatas startavo Lazdijuose, klasėje atsirado naujų varžovų – Rokas Steponavičius, Nedas Radišauskas, todėl prieš startą buvo labai didelė intriga, kam kaip seksis. Mums ralis prasidėjo gerai. Po Vaidoto Žalos pasitraukimo pradėjome pirmauti ralyje. Pirmą dieną prieš Vladą Jurkevičių turėjome dviejų sekundžių pranašumą ir laukėme antrosios ralio dienos“, - kalbėjo Giedrius Notkus.

Antrąją ralio dieną Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu ir toliau išlaikė simbolinę persvarą prieš artimiausius persekiotojus – Vladą Jurkevičių ir Aisvydą Paliukėną. Tačiau aštuntame greičio ruože „Viada-Multi FX“ ekipažas susidūrė vairo stiprintuvo problema ir į serviso zoną grįžo jau beturėdami vos 0,88 sek. pranašumą prieš Vladą Jurkevičių su Aisvydu Paliukėnu.

„Antrą dieną startavome pirmi. Tai kartu buvo ir privalumas, ir trūkumas. Neturėjome jokių dulkių, tačiau mums reikėjo valyti kelią, rodyti savo trajektorijas. Įtampos buvo nemažai, nes važiuoti pirmiems patirties neturime labai daug. Kažkada teko, bet gana seniai. Tempas

buvo geras, bet iki serviso zonos nepavyko laimėti nė vieno greičio ruožo, o aštuntame GR dar pradėjo leisti skystį vairo stiprintuvas. Vairą sukti tapo labai sunku. Nenorėdami padaryti klaidos sumažinome tempą ir po aštuonių greičio ruožų prieš Vladą pirmavome mažiau nei viena sekunde. Tai reiškė, kad viskas prasideda iš naujo“, - sakė lenktynininkas.

„Viada-Multi FX“ mechanikams per 45 minučių trukmės servisą pavyko pašalinti „Škoda Fabia R5“ technines problemas ir kitus tris greičio ruožus ekipažas vėl galėjo važiuoti savo tempu. Per juos Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu vėl atitrūko nuo Vlado Jurkevičiaus ir Aisvydo Paliukėno ir likus vienam, „Powerstage“ greičio ruožui turėjo 4,5 sek. pranašumą. Tačiau 15 km ilgio ruožo finišą pasiekęs ir iš paskos finišuojančių oponentų sulaukęs „Viada-Multi FX“ duetas nustėro – Vladas Jurkevičius su Aisvydu Paliukėnu juos pranoko 6 sek. ir galutinėje rikiuotėje per 1,5 sek. prasibrovė į pirmąją vietą.

„Likus vienam greičio ruožui įtampa pasiekė maksimumą. Stengiausi nevažiuoti ant galimybių ribos, kad neprakirsčiau padangos ar neprisidaryčiau kitų reikalų. Tuo pačiu važiavau gana greitai ir viduje nebuvo blogas jausmas. Neatrodė, kad saugomės per daug ar važiuojame per lėtai. Gal tik vienoje vietoje, sankryžoje išvažiavome per plačiai, tai šiek tiek laiko iššvaistėme.

Po finišo Dalius pasakė, kad tikrai turėtume laimėti, bet Vladas turbūt įjungė kažkokią papildomą šeštą pavarą, mus paskutiniame greičio ruože aplenkė ir laimėjo prieš mus. Tai viena skaudžiausių mano patirčių, kai praktiškai laimėtas ralis paskutiniame greičio ruože buvo paleistas. Aišku, dabar galima sakyti, kad galėjau daugiau paspausti, bet jei būčiau padaręs didesnę klaidą, galėjau apskritai nefinišuoti. Gaila, kad tiek nedaug pralaimėjome, bet sezonas tik prasideda. Manau, kad kituose raliuose kompensuosime savo nusivylimą, nes šitaip pralaimėti buvo tikrai skaudu.

Esu dėkingas mechanikams Edgarui, Kristijonui ir Tomui, kurie serviso metu išsprendė vairo stiprintuvo problemą, nes be jų atsidavimo tikrai nebūtume galėję šitaip kovoti iki pat paskutinių kilometrų“, - pasakojo Giedrius Notkus.

Tuo metu kitam „Viada-Multi FX“ ekipažui – LARČ9 įskaitoje lenktyniavusiam Klaudui Bučinskui su Povilu Gutausku lenktynės susiklostė dar labiau netikėtai. Ekipažas nuo pat pirmųjų greičio ruožų demonstravo stabilų tempą ir laikėsi taktikos saugoti sveiką automobilį. Ilgą laiką duetas buvo trečias, tačiau tuomet dėl techninių problemų iš kovos pasitraukė Emilis Kucka su Kajumi Samsonu.

Tuo pasinaudoję Klaudas Bučinskas su Povilu Gutausku pakilo į antrąją vietą, tačiau apie galimybę laimėti bei aplenkti lyderiaujantį Marką Buteikį su Deimantu Gajausku net negalvojo. Tačiau ralio dievai šįkart nusisuko nuo Marko Buteikio.

Nors Markas Buteikis ir laimėjo paskutinį greičio ruožą, taip įtvirtindamas savo lyderystę Lazdijuose, tačiau lenktynės baigiasi tik atidavus laiko kortelę paskutiniame laiko kontrolės poste. Būtent to Markas Buteikis ir nepadarė, nes po paskutinio greičio ruožo finišo jo BMW tiesiog sugedo. Dėl šios priežasties vos tris greičio ruožus per šį ralį laimėjęs Klaudas Bučinskas su Povilu Gutausku buvo tituluoti klasės nugalėtojais.

„Mūsų tikslas šiame sezone – rinkti „švarius“ kilometrus ir išsaugoti sveiką automobilį. Nors tempu nebuvome ypač patenkinti, bet pagrindinį planą vykdėme – važiavome saugiai. Galiausiai savo klasėje finišavome pirmi. Aišku, kolegoms, draugams nepasisekė. Koją pakišo techninės problemos. Manau, kad jie tikrai norės atsigriebti kituose etapuose. Jaunimas tempo ten turi, tai bus tikrai įdomus sezonas.

Mes irgi tikrai dar turime kur pagreitėti. Galbūt šiame etape dar nebuvome pagavę ritmo su nauju šturmanu. Tikrai nesijaučiau automobilyje taip užtikrintai. Visagine, manau, važiavau daug labiau atsipalaidavęs ir mėgavausi procesu. Čia buvo šiek tiek streso. Gal psichologiškai reikia susitvarkyti ir kituose raliuose bus geriau. Su nauju šturmanu dirbame, dar treniruosimės ir manau ateityje darbas automobilyje klosis dar geriau“, - įspūdžiais dalijosi Klaudas Bučinskas.

Antrasis Lietuvos automobilių ralio čempionatas „Rally Žemaitija“ jau birželio 14-15 dienomis įvyks Kelmės apylinkėse. Čia „Viada-Multi FX“ ekipa ketina startuoti jau pilna sudėtimi - su Jonu Sluckumi ir Giedriumi Šileikiu rikiuotėje.