Kitą milano klubą įveikęs „Inter“ užsitikrino „Serie A“ čempionų titulą

Francesco Acerbi rungtynių pradžioje puikiu smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Inter“ į priekį 1:0. Abi komandos aktyviai žaidė puolime. Pavojingomis progomis pasižymėti nepasinaudojo Rafaelis Leao, Marcusas Thuramas, Davide Calabria, Henrikhas Mkhitaryanas.

M. Thuramas antrojo kėlinio pradžioje individualiais veiksmais nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0. „AC Milan“ ir toliau ieškojo savų progų, o tai davė vaisių. Fikayo Tomori 80-ąją minutę nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir sušvelnino rezultatą 1:2.

Rungtynių pabaigoje netrūko emocijų ir apsistumdymų. Teisėjas Theo Hernandezą ir Denzelį Dumfriesą nubaudė griežtai parodydamas raudonas korteles. Dar po vieno emocijų proveržio raudoną kortelę prieš save išvydo ir Davide Calabria.

Inter win their 6th Milan derby in a row to become champions of Italy! 🇮🇹 pic.twitter.com/huIbWAnJEW