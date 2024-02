Kevinas Durantas olimpiadoje nori matyti JAV dominavimą: „Varžovus reikia triuškinti 50 taškų skirtumu“

Tuo tarpu Olimpinėse žaidynėse triumfavo 2021 metais, kai šios vykos Tokijuje.

Amerikiečių rinktinės kandidatų sąraše esantis Kevinas Durantas nori, kad rinktinė išlaikytų dominuojantį statusą ir artėjančioje Paryžiaus olimpiadoje ne tik skintų pergales, bet tiesiog šluotų varžovus iš kelio.

„Aš noriu pareiškimo. Noriu parodyti, kokie dominuojantys žaidėjai mes esame. Norime triuškinti varžovus 40-50 taškų skirtumu kiekviename mače. Noriu tai padaryti“, – sakė K. Durantas.

