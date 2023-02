Keturios Pietų Amerikos valstybės kartu grumsis dėl galimybės organizuoti pasaulio futbolo čempionatą

Pietų Amerikos šalys sako, kad turnyras turi sugrįžti ten, kur gimė futbolas, tačiau FIFA apie 2030 m. pasaulio taurės šeimininkę ar šeimininkes paskelbs tik kitąmet.

„Pietų Amerikos šalys Urugvajus, Argentina, Paragvajus ir Čilė oficialiai paskelbė savo bendrą kandidatūrą surengti aukščiausią 2030 m. futbolo renginį.

Turime komandą. Mes tvirtai tikime, kad FIFA turi pagerbti istoriją tų vyrų, kurie leido surengti pasaulio turnyrą prieš 100 metų. Esu tikras, kad tie vyrai nustebtų pamatę, ką futbolas pasiekė“, – „Twitter“ rašė Pietų Amerikos futbolo konfederacijos (CONMEBOL) prezidentas Alejandro Dominguezas.

Argentinos futbolo asociacijos prezidentas Claudio Tapia pridūrė, kad svajoja apie galimybę taurės turnyrą surengti per jo šimtmetį.

„Turime parodyti pasauliui, kad Argentina, Urugvajus, Paragvajus ir Čilė yra pasiruošę surengti 2030 m. pasaulio čempionatą. Mus palaiko visų 10 federacijų, sudarančių CONMEBOL, prezidentai“, – sakė jis.

CONMEBOL have officially launched their bid to host the 2030 World Cup. Argentina, Uruguay, Paraguay and Chile would be the hosts for the tournament's centenary. pic.twitter.com/fGyrMensai