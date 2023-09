Keistose „Bayern“ rungtynėse į aikštę pabiro šimtai teniso kamuoliukų: tam yra konkreti priežastis

Tiesa, šiose rungtynėse esminis akcentas buvo ne bavarų pergalė prieš trečiojo Vokietijos diviziono klubą, o sirgalių protestas.

Sužaidus pusvalandį į aikštę pabiro beveik du šimtai teniso kamuoliukų. Taip „Bayern“ sirgaliai protestavo prieš taurės tvarkraštį, kuris, jų nuomone, buvo sudarytas neteisingai.

Jau paskelbta, kad grandų klubas už tokį sirgalių veiksmą sulauks piniginės baudos. Miuncheno ekipa turės sumokėti 65 tūkstančių eurų. Paskaičiuota, kad kiekvienas ant stadiono vejos išmestas kamuoliukas „Bayern“ piniginę paplonins 350 Eur.

Beje, rungtynės pasižymėjo ir dėl Miunsterio fanų elgesio – prieš rungtynes sirgaliai užkūrė pirotechnikos gaminius, todėl mačas buvo kuriam laikui atidėtas.

Bayern Munich fans threw tennis balls onto the pitch during tonight's match against Preußen Münster in the German Cup in protest against scheduling. 🎾



The German club will have to pay a fine of €65,000 or €350 for each ball thrown.



