Kaunas kviečia teikti kandidatus „Kauno sporto apdovanojimams 2026“

Kauno miesto savivaldybė tęsia nuo 2016 metų puoselėjamą tradiciją – „Kauno sporto apdovanojimus“. Kasmetinė šventė suburia miesto sporto bendruomenę ir suteikia progą įvertinti ryškiausius metų pasiekimus, pagerbti labiausiai nusipelniusius sportininkus, trenerius, komandas bei išskirtinius sporto renginius.
Kandidatus galima siūlyti devyniose kategorijose: „Metų sporto renginys“, „Metų jaunasis sportininkas (iki 18 metų)“, „Metų jaunoji sportininkė (iki 18 metų)“, „Metų sportininkas/-ė su negalia“, „Metų sportininkas“, „Metų sportininkė“, „Metų vyrų komanda“, „Metų moterų komanda“ ir „Metų treneris/-ė“.
Teikiant kandidatūrą būtina nurodyti sportininko ar trenerio vardą, pavardę arba komandos pavadinimą, pridėti kokybišką nuotrauką ir trumpą pristatymą, kuriame būtų išskirti svarbiausi 2026 metų pasiekimai bei nuveikti darbai sporto srityje. Pasiūlymų laukiama iki lapkričio 6 d. el. paštu [email protected].
Balsavimas už atrinktus nominantus vyks internetu, svetainėje kaunas.lt. Susumavus miestiečių ir specialiai sudarytos apdovanojimų komisijos balsus, paaiškės kiekvienos kategorijos laureatai. Jie bus pagerbti šventiniame renginyje Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos manieže.
Apdovanojimų ceremonijoje geriausiems miesto sporto atstovams bus įteiktos statulėlės, įvertinant jų atkaklumą, pasiektus rezultatus ir indėlį į Kauno sporto garsinimą. Septyniems atletams taip pat bus skirtos 3 tūkst. eurų premijos. Dar vieną, dešimtąją nominaciją – už viso gyvenimo nuopelnus sportui – tradiciškai išrinks apdovanojimų komisija.
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