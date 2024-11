Kasparas Jakučionis NCAA pirmenybėse debiutavo dviženkliu taškų skaičiumi

Debiutas NCAA neprisvilo Kasparui Jakučionui, kuris su Ilinojaus universiteto „Fighting Illini“ (1/0) namuose 112:67 (50:35, 62:32) nepaliko vilčių Rytų Ilinojaus universiteto komandai „Panthers“ (0/1).

