Kartais ir vyrai verkia: po pralaimėto čempionišku turėjusio tapti vakaro – „Borussia“ trenerio ašaros

Iki pat rungtynių galo nebuvo aišku, „Bayern“ ar „Borussia“ klubas taps naujaisiais šalies čempionais, nes daugkartiniai Vokietijos pirmenybių nugalėtojai kitame stadione iki pat 89-osios rungtynių minutės vargo prieš „Koln“ ekipą. Tokia vakaro eiga teikė E. Terzičiui šiokių tokių vilčių, kad jo treniruojamai ekipai gali pakakti ir lygiųjų, kai išlyginamąjį įvartį per teisėjo pridėtą laiką pelnė „Borussia“ gynėjas Niklas Sule.

Visgi 89-ą minutę klastingas Jamalo Musialos smūgis iš už baudos aikštelės ribų reiškė, kad „Bayern“ šalies čempionais tapo 11-ą kartą iš eilės.

Musialos įvartis:

Po rungtynių stadione pravirkęs 40-metis vokietis E. Terzičius neslėpė apmaudo dėl tokios čempionato baigties.

„Mes bandėme padaryti viską iki pat rungtynių pabaigos. Matote, koks sunkus gali būti šis sportas, kurį mes įsimylėjome. Tai nepaprastai skausminga.

Šį sezoną mes nesulaukėme laimingos pabaigos. Nesvarbu, koks didelis skausmas yra šiandien, tačiau tai bus motyvacija rydienai“, – teigė E. Terzičius.

Trenerio emocijos:

Borussia Dortmund fan-turned-head coach Edin Terzic in tears as the Südtribüne chants his name after losing the title.



The chant afterwards: “If you win and stand top, or if you lose and stand at the bottom, we’ll still sing: Borussia, BVB!”



Powerful.pic.twitter.com/Lc3F61gIdg

