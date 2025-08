Josha Salchowas kritikuoja Rusijos sportininkų dalyvavimą varžybose: įspėja apie pavojingas pasekmes

J. Salchowas, kalbėjęs su vokiečių „Sport 1“, priminė, kad Rusija karo Ukrainoje ne tik nenutraukė, bet jį ir intensyvina, bet sporto pasaulis kažkodėl elgiasi priešingai ir sankcijas okupantų šalies atstovams švelnina.

„Rusų sukeltas karas Ukrainoje tęsiasi. Mes girdime, kaip NATO ir Donaldas Trumpas kalba apie griežtesnes sankcijas rusams, tačiau sporto bendruomenė kažkodėl elgiasi priešingai, vėl atidaro rusams duris ir sako, kad sporto pasaulis turį susivienyti. Šitie dalykai tiesiog prieštarauja vienas kitam“, – stebėjosi J. Salchowas.

German swimmer Josha Salchow has voiced concerns about allowing Russian athletes to compete at the World Championships in Singapore.



Noting that NATO could bring new sanctions against 🇷🇺 for their invasion of Ukraine, Salchow lamented the hypocrisy in sport. pic.twitter.com/fmVAb9m17V