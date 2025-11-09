 
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Jogėla nežibėjo Italijoje

2025-11-09 20:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 20:41

Italijoje pralaimėjimą patyrė Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“ (3/4), kuri namuose 87:93 (15:20, 24:21, 24:28, 24:24) nusileido Neapolio „GeVi“ (3/4).

M.Jogėla per 28 minutes įmetė 8 taškus (1/4 dvit., 2/3 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 perdavimus, 3 kartus klydo, perėmė kamuolį, 2 kartus prasižengė ir rinko 5 naudingumo balus.

Jo komandoje su 23 taškais išsiskyrė D.J.Stewartas, su 20 – Khalifas Battle‘as.

Alessandro Magro kariaunai 24 taškus rinko buvęs žalgirietis Nazas Mitrou-Longas (4/4 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd., 33 n.b.), 17 – Rasiras Boltonas, 16 – Aamiras Simmsas.

