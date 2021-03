Jocytė žaidė epizodiškai, ASVEL grįžo į pergalių kelią

ASVEL rungtynes pradėjo 13 taškų be atsako ir nuo tada beveik visą laiką turėjo dviženklį pranašumą, tik paskutinę minutę „Flammes Carolo Basket“ kiek priartėjo prie varžovių. Nepaisant to, 15-metė lietuvė rungtyniavo tik epizodiškai. Ji aikštėje pasirodė likus 45 sek. iki rungtynių pabaigos ir per tą laiką nespėjo nieko nuveikti.

ASVEL (10 pergalių ir 4 pralaimėjimai) turnyrinėje lentelėje užima 4-ą vietą, bet dar turėtų pakilti aukštyn, kai sužais nukeltas rungtynes. „Flammes Carolo Basket“ (8-6) tarp 12 komandų žengia 6-a.