„Jaučiausi lyg partrenktas sunkvežimio“: olimpinėse žaidynėse – šiurpūs incidentai dviračių treke ir piniginė bauda

Vyrų keirino rungties ketvirtajame atrankos važiavime K.Browne‘as krito ir trumpam prarado sąmonę. Prie jo iš karto pribėgo medikai ir suteikė jam pagalbą. K.Browne‘ui buvo uždėtas kaklo įtvaras ir sportininkas buvo išvežtas iš velodromo.

„Jam viskas gerai. Medikai greitai jam suteikė pagalbą ir puikiai atliko savo darbą. Kwesi buvo atlikti papildomi tyrimai, norint įsitikinti, kad jam nelūžo kaulai ir nebuvo pažeistos jo smegenys. Kwesi viskas gerai. Jis vaikšto ir šneka“, - sakė Trinidado ir Tobago komandos atstovė Rowena Williams.

Team manager of cycling Rowena Williams, provides an update on Kwesi Browne following the crash in the Men’s Keirin event repercharge , Kwesi is doing well, and as a nation, let’s continue to support and send positive energy to all our athletes. 🇹🇹🇹🇹🇹🇹🇹🇹🇹🇹🇹🇹🇹🇹 #teamtto #paris2024 … pic.twitter.com/76N6XaTv5o

Kitas incidentas vyko vyrų medisone, kuriame olandas Janas Willemas van Schipas įsirėžė į britą Oliverį Woodą. Nyderlandų komanda už tai buvo diskvalifikuota, o J.Willemui van Schipui dar skirta apie 850 eurų siekianti piniginė bauda.

„Jausmas buvo toks, lyg mane būtų partrenkęs sunkvežimis. Į mane rėžėsi turbūt stambiausias lenktynių dalyvis. Pasijaučiau kaip manekenas automobilių daužymo testuose. Akivaizdu, kad van Schipas net nežiūrėjo, kur esu, ir tiesiog rėžėsi į mane“, - „Discovery“ sakė O.Woodas.

Team GB's Oliver Wood was knocked off his bike by a Dutch rider



Dutch rider Jan-Willem van Schip collided with Wood as he tried to pass him



Kwesi Browne of Trinidad And Tobago suffered a horror crash at the velodrome



He was placed in a neck brace and on to a stretcher pic.twitter.com/sidF90Elm2