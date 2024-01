Jau pirmajame Dakaro ralio etape neišvengta avarijų ir pasitraukimų, į incidentą pateko ir žiūrovas

Ispanas Tosha Schareina („Honda“) šių metų Dakaro ralį pasitiko kaip vienas favoritų ir penktadienį net laimėjo prologą. Bet šeštadienio rytą ties 240 km atžyma stipriai griuvo.

Tuo metu greičiausią laiką demonstravęs Rossas Branchas sustojo jam padėti, kadangi T.Schareina stipriai susižeidė ranką, tačiau jam šis laikas bus kompensuotas.

„Važiavau lėtai... Bandžiau aplenkti Toby ir tada kažką kliudžiau galiniu ratu“, – sakė ispanas.

Jam lūžo riešas, tad jo Dakaras jau baigtas. 2021 m. ir 2023 m. T.Schareina Dakaro ralį baigė 13-oje vietoje.

🏍 That's Dakar spirit 🥰 Several riders stopped to rescue Joaquim Rodrigues after his crash. #Dakar2024 pic.twitter.com/kvv6Rwpk34

Iš Dakaro priverstas pasitraukti ir motociklininkas Joaquimas Rodriguesas („Hero“). Jis avariją patyrė ties 82 kilometru bei taip pat neišvengė rankos lūžių.

Po incidento jis sraigtasparniu buvo nugabentas į ligoninę, bet buvo sąmoningas. Jam Dakaras taip pat jau baigtas.

Kiek vėliau toks pats likimas ištiko Michaelą Dochertį iš PAR, kuris šiandien buvo lyderių. Jis krito nuo motociklo ties 323 km žyma bei susižeidė dubenį. Sportininkas buvo išgabentas į ligoninę, jo Dakaras irgi baiktas.

❌ Docherty is also out



🏍 Michael Docherty, who was leading the bikes race, took a tumble at km 323. He has hurt his hip and has been airlifted to Medina Hospital. 🚁#Dakar2024 pic.twitter.com/TpFEsIABUg

