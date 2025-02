Įvartį iš pusės aikštės praleidęs „Manchester City“ tik po didelių vargų palaužė 3 diviziono klubą

16-ąją minutę krito kurioziškas įvartis. Jamie Donley paleido smūgį iš beveik vidurio aikštės, o nuo skersinio atsimušęs kamuolys patikė į „Man City“ vartininką Stefaną Ortegą ir pataikė į vartus.

Savo pranašumą žemesnio diviziono atstovai išlaikė iki 56-osios minutės, kai Mančesterio klubo naujokas Abdukodiras Khusanovas išlygino rezultatą.

Pergalę „Manchester City“ išplėšė Kevinas de Bruyne. Belgas įkirto į baudos aikštelę ir technišku smūgiu pasiuntė kamuolį į vartų tinklą.

