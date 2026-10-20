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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Italų žvaigždė tikisi su Antetokounmpo tapti NBA čempionu

2026-10-20 07:57 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-20 07:57
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Majamio „Heat“ komanda naująjį NBA sezoną pasitinka su aukščiausiais tikslais, o ekipos puolėjas Simone Fontecchio neabejoja, kad klubas gali kovoti dėl čempionų titulo.

Fontecchio | Scanpix nuotr.

Majamio „Heat“ komanda naująjį NBA sezoną pasitinka su aukščiausiais tikslais, o ekipos puolėjas Simone Fontecchio neabejoja, kad klubas gali kovoti dėl čempionų titulo.

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Italas interviu „La Gazzetta dello Sport“ kalbėjo apie šią vasarą prie komandos prisijungusį Giannį Antetokounmpo ir pasikeitusias „Heat“ ambicijas.

„Kai įsigyji tokio talento žaidėją kaip Giannis ir papildai sudėtį svarbiais veteranais, tavo vienintelis tikslas yra nueiti iki pat galo“, – teigė S. Fontecchio.

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30-metis puolėjas taip pat atskleidė, kad G. Antetokounmpo į Majamį atvyko anksčiau, siekdamas kuo greičiau pritapti prie naujos komandos.

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Pasak italo, graikui adaptuotis padėjo ir gausus būrys europiečių.

„Jis atvyko anksti ir iš karto pradėjo įsilieti į komandą. Tai, kad turime nemažai žaidėjų iš Europos, jam taip pat padėjo“, – pasakojo S. Fontecchio.

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Be G. Antetokounmpo ir S. Fontecchio, Majamio ekipoje rungtyniauja serbas Nikola Jovičius, rusas Vladislavas Goldinas ir švedas Pelle Larssonas.

Kalbėdamas apie savo vaidmenį Eriko Spoelstros treniruojamoje komandoje, italas pabrėžė jaučiantis stratego pasitikėjimą.

„Treneris žino, kad visada gali manimi pasikliauti. Jaučiu jo pasitikėjimą, o žaidėjui tai yra labai svarbu“, – sakė S. Fontecchio.

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Ikisezoninėse rungtynėse puolėjas per penkis susitikimus vidutiniškai pelnė po 8,6 taško, atkovojo 1,8 kamuolio, atliko 0,6 rezultatyvaus perdavimo, blokavo 0,2 metimo ir perėmė 0,2 kamuolio.

Artėjantis sezonas italui bus penktasis NBA lygoje.

2022 metais iš Eurolygos į NBA persikėlęs S. Fontecchio stipriausiame pasaulio čempionate jau sužaidė 263 rungtynes.

Praėjusį sezoną „Heat“ gretose jis per 70 susitikimų vidutiniškai rinko po 8,5 taško.

Liepos mėnesį puolėjas pratęsė sutartį su Majamio klubu dar vienam sezonui.

„Heat“ naująjį NBA sezoną pradės trečiadienį namuose, kai susitiks su Minesotos „Timberwolves“ krepšininkais.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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