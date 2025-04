Italijos klubas vadinamas užkeiktu: sutapimai su popiežių mirtimis – sukrečiantys

Ši jau daugiau nei 30 metų aukščiausioje Italijos futbolo lygoje nerungtyniaujanti komanda pastaruoju metu vėl prisiminta dėl šiurpaus fakto: kaskart, kai „Avellino“ pakyla į aukštesnį divizioną, miršta popiežius.

Istorija prasidėjo dar 1958-siais, kuomet klubas pakilo į „Serie C“. Tais pačiais metais mirė popiežius Pijus XII, 1963-siais – dar vienas pakilimas į aukštesnį divizioną ir Jono XXIII mirtis.

Kai „Avellino“ pasiekė „Serie A“ 1978-siais, mirė du popiežiai – Paulius VI ir Jonas Paulius I.

2005-siais klubas sugrįžo į „Serie B“, tais metais mirė Jonas Paulius II, po aštuonerių metų „Avellino“ dar kartą grįžo į antrąjį divizioną, tada Benediktas XVI tapo pirmuoju popiežiumi per 600 metų, kuris atsistatydino.

Šių metų Velykų sekmadienį „Avellino“ užsitikrino sugrįžimą į „Serie B“ divizioną, o jau kitą dieną pasaulis sužinojo apie Pranciškaus mirtį.

More Avellino promotion scenes. Welcome back to Serie B! 🇮🇹 ⚽️ pic.twitter.com/U0PF4OntgO