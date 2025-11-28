Italai stiprinasi: į Lietuvą žaisti atvyko „EA7 Emporio Armani“ gynėjas

Sudėtyje įvyko ir nenumatytas pokytis: prie rinktinės prisijungė Milano „EA7 Emporio Armani“ gynėjas Niccolo Mannionas. Iki tol kandidatų sąraše jo nebuvo.
Taip pat italams šiame mače atstovaus Amedeo Della Valle, Stefano Tonutas, Amedeo Tessitori, Gabriele Procida, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Luigi Suigo, Leonardo Candi, Davide‘as Casarinas, Riccardo Rossato, Sasha Grantas, Nicola Akele, Luca Vincini, Johnas Petrucelli.
Primename, kad prieš tai italai sugėrė pralaimėjimą prieš Islandiją.
Lietuvių ir italų dvikova Klaipėdoje įvyks lapkričio 30 dieną 18.30 val.
