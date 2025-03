Įspūdingą kėlinį sužaidęs Arnas Butkevičius: „Tai yra mano pagrindinis darbas“

Po rungtynių žalgirietis Arnas Butkevičius įvertino savo asmeninį pasirodymą ir tris blokus per kėlinį, kalbėjo apie rungtynių atmosferą, Isiah Wongą ir pergalingą Sylvaino Francisco metimą.

„Patys matėme, kad iš tikrųjų ne per daug veikia mūsų tas planas, ką buvome sutarę prieš rungtynes. Ir tas paprastesnis žaidimas, laisvesnis žaidimas, mažiau galvojimo, tiesiog viską atiduoti energijai ir aktyvumui, mums šiandien tiesiog veikė labiau nei kažkokios taktikos“, – pripažino A.Butkevičius.

Kas būtent buvo planuota, kad neveikia pirmoje pusėje?

Na, mes iš tikrųjų prieš tam tikrus žaidėjus buvome sutarę vienokią gynybą.. Prieš vienus agresyviau, kitiems leisti veržtis, ar ne. Ir per daug net išsibarstėme patys, per aukštai eidavome, tas pagalbas kartais per daug agresyvūs būdavome. Per lengvai jie priimdavo kamuolius, labai lengvai juos skirstė ir tas mums apsunkino tikrai gyvenimą. O jie – ta komanda, kuri nori žaisti su perdavimais, nori tų daug perdavimų, įtraukti visus žaidėjus ir iš tų pranašumo situacijų atakuoti gynybą. Tai pirmoje pusėje jiems tai puikiai pavyko padaryti – ištempė mus ir tikrai turėjo daug lengvų metimų. Antroje pusėje vaizdas buvo šiek tiek kitoks.

Apie save aišku nemėgsti kalbėti, bet tavo ta energija trečiame kėlinyje – trys blokai per kėlinį, du perimti kamuoliai. Akivaizdu, kad žiauriai daug perlaužė rungtynes.

Iš tikrųjų, aš jau prieš rungtynes šiek tiek buvau piktas dėl savo paskutinių poros pasirodymų, tai norėjau šiandien bent jau atsinešti tą energiją ir žiūrėti, kaip viskas tęsis toliau. Aš manau, vis tiek tai yra mano pagrindinis darbas. Kad ir kaip bebūtų – puolimas ir metimai – tai turi būti mano pagalba komandai, bet ne mano pagrindinis darbas. Tai, sakau, norėjau sugrįžti prie savo tų šaknų ir prie to, ko tikisi komanda iš manęs, kas mano komandai labiausiai padeda. Šiandien džiaugiuosi, kad tai pavyko perteikti, nes ne visada taip pavyksta.

Nežinau, ar matei ketvirto kėlinio pabaigoje, kai buvo paskirta ta nesportinė pražanga, kaip Tutis užvedinėjo visą areną?

Ne, nemačiau, reikės atsisukti ir pažiūrėti.

Realiai jo rankų mostai užkūrė tą visą energiją pagal tai, kaip atrodė.

Na, Tutis – mūsų energijos bomba. Iš tikrųjų, jis ant suolo ten sproginėja. Ir šiandien, kai tokios gana emocinės rungtynės, tai čia yra jo duona. Jis tokioje terpėje gyvena, tokia terpe mėgaujasi. Tai, sakau, labai smagu. Ir iš tikrųjų galime sakyti, kad tie du pramesti baudos metimai – tai ir žiūrovų nuopelnas. Vis tiek tas triukšmas buvo įspūdingas. Jau buvome pasiilgęs tokios atmosferos, kur visi įsijungia į rungtynes, ta emocija, ta energija iš visų pusių trykšta. Ne visada tai pavyksta padaryti, bet kai taip pavyksta, mes esame kitokia komanda ir žaidžiame visai kitaip.

Kaip tau pačiam atrodė ta viena paskutinių rungtynių atakų, kurios metu išvedei komandą į priekį, kai veržeisi į baudos aikštelę?

Tiesiog prie Francisco du žmonės, jis, manau, padarė tikrai tinkamą perdavimą ir aš jau turėjau imtis iniciatyvos. Norėjau galbūt užaštrinti ir surasti laisvus komandos draugus, bet jie į pagalbą nėjo, tai teko pačiam užbaigti. Na, džiaugiuosi, kad tai pavyko padaryti dviem taškais.

Nadiras Hifi šiandien primetė daug tokių „vaivorykštinių“ tritaškių. Kai metė paskutinį, ar buvo kiek nors baimės galvoje?

Nebuvo iš tikrųjų, nes mačiau puikiai, kad kamuolys net nepanašus į gerą metimą – skriejo visai ne ta trajektorija. Nežinau, čia yra jo metimai, kaip tu sakai, tie kosminiai – vaivorykštiniai. Aš nežinau, kaip juos net galime uždengti, nes jei tokius metimus pataiko, nieko daugiau turbūt nebegali padaryti. Ten buvo gera gynyba, tikrai tokie avantiūriniai metimai, bet džiaugiamės, kad nesugriuvome po jų sudėtingų pataikytų metimų ir išlikome kartu iki rungtynių galo.

Isaiah Wongas šiandien turėjo tų epizodų, kai lipdavo ant lentos, ant kamuolių. Kaip jis įsilieja į komandos žaidimą, kaip atrodo treniruotėse ir ką jis jau dabar duoda komandai?

Aš manau, mes jau per tą trumpą laiką pamatėme, kad tikrai jis įneša tos pačios energijos ir ganėtinai gerai įsijungė į komandą, žinant, kiek laiko jis su mumis. Tai nėra pas jį kažkokių didelių klaidžiojimų gynyboje ar kažkokių kitų dalykų. Taip, su kai kuriais žaidėjais dar reikia jam susipažinti, prieš ką ir kaip žaidžia. Pavyzdžiui, šiandien Hifi vienas pirmųjų metimų – neiškelta ranka, iškart gavome tritaškį. Bet šiaip jis yra gerame kelyje, nori padėti, stengiasi ir atsineša tą energiją, ką dabar gali padaryti geriausiai, tą ir duoda.

Apie tą Francisco pergalingą metimą – viskas pagal planą ar buvo improvizacijos?

Ne, viskas iš tikrųjų pagal planą. Iš greičio norėjome, kad jis atakuotų ir Francisco turi mesti tuos metimus. Tai yra mūsų žaidėjas, kuris sprendžia rungtynes ir džiaugiamės, kad šiandien jam vėlgi pavyko tai puikiai padaryti.