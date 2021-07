Išprievartavimu kaltinamas JAV olimpietis neįleistas į olimpinį kaimelį

Olimpinis fechtuotojas iš JAV tikina, kad jis buvo neteisėtai atskirtas nuo kitų savo komandos narių ir priverstas apsistoti viešbutyje, esančiame 25 minutės nuo olimpinio kaimelio, po tai kai net trys moterys apkaltino jį seksualiniu priekabiavimu.

Pakaitinis vyrų fechtavimo komandos narys 29-erių Alenas Hadzicas kovojo, kad iki Tokijo olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos būtų panaikinti jam taikomi JAV olimpinio ir parolimpinio komiteto nustatyti apribojimai, kuriuos sportininkas vadina savavališkais ir nereikalingais.

Birželį, kol buvo vykdomas tyrimas dėl gautų kaltinimų netinkamu seksualiniu elgesiu, įskaitant ir graibymą, JAV „SafeSport“ centras iš komandos laikinai pašalino iš Montklero, Naujojo Džersio, kilusį A. Hadzicą. Teigiama, kad incidentai įvyko jam studijuojant Kolumbijos universitete 2010–2015 m.

A. Hadzic teigia, kad yra nekaltas, ir atmeta jam pateiktus kaltinimus kaip „netiesą“.

Kaip praneša „USA Today Sports“, nuo to laiko arbitras atšaukė laikiną pašalinimą, taip suteikdamas galimybę A. Hadzicui keliauti į Japoniją ir varžytis kartu su likusia JAV fechtavimo komanda.

Teisėja Sherrie Krauser teigė, kad tokia bausmė neatitiko kaltinimų ir nusprendė, kad A. Hadzico dalyvavimas Tokijo olimpinėse žaidynėse: „Nepakenks JAV ar jo sporto reputacijai.“

Tačiau kaip teigia sportininkas ir jo advokatas, jam nėra leidžiama pilnai dalyvauti olimpinėse žaidynėse, nes jis yra atskirtas nuo savo komandos.

Oficialiame A. Hadzico pateiktame skunde fechtuotojas kaltina savo sportą prižiūrinčią instituciją, kad ši liepė jam į Tokiją vykti savarankiškai, o ten nakvoti viešbutyje, nuo kurio iki olimpinio kaimelio automobiliu reikia važiuoti apie 25-ias minutes. Sportininkas taip pat piktinasi, kad jam yra neleidžiama treniruotis kartu su savo komanda.

REKLAMA

„USA Fencing“ atsakė į A. Hadzico skundą teigdami, kad: „Komandos nariai išreiškė nerimą dėl jų saugumo ir gerovės, kuris kyla jums (A. Hadzicui) būnant šalia.“

Šios bylos posėdis vyko ketvirtadienį, o sekmadienį prasidėjo vyrų fechtavimo varžybos.

A. Hadzico advokatas Michaelis Palma skunde rašė, kad „USA Fencing“ nori „paslėpti“ sportininką ir: „Neleidžia jam mėgautis olimpine patirtimi, kurios jis sąžiningai nusipelnė.“

A. Hadzico bėdos prasidėjo, kai trys moterys 2013–2015 m. apkaltino jį seksualiniu priekabiavimu.

Viena moteris dar 2013 m. apkaltino A. Hadzicą nepatikslintu seksualiniu priekabiavimu, kai jiedu studijavo Kolumbijos universitete.

Tada A. Hadzic buvo metams pašalintas iš universiteto, tačiau jam buvo leista tęsti mokslus, kuriuos jis baigė 2015 m., gavęs verslo bakalaurą.

Tais metais antroji moteris teigė, kad A. Hadzicas graibė jos sėdmenis ir prirėmė ją prie spintos.

Kalbėdama su „USA Today Sports“, antroji moteris kritikavo sprendimą panaikinti A. Hadzico pašalinimą ir leisti jam atstovauti JAV olimpinėse žaidynėse, nors „SafeSport“ tyrimas dar nebuvo baigtas.

„Manau vienas atvejis jau yra pakankama priežastis neleisti varžytis olimpinėse žaidynėse, – sakė ji. – Tai priverčia susimąstyti, ką turi padaryti žmogus, kad jam nebūtų leista varžytis.“

„USA Fencing“ generalinis direktorius elektroniniame laiške A. Hadzicui aiškino, kad organizacija negali neleisti jam dalyvauti Tokijo olimpinėse žaidynėse, tačiau ji parengė „saugos planą“, reaguodama net į kelių sportininkų skundus, kuriuose jie išreiškė nerimą dėl: „Jų saugumo ir gerovės, kuris kyla jums būnant šalia.“

M. Palma sakė, kad „USA Fencing“ apie jo klientui pateiktus kaltinimus žinojo jau ne vienerius metus, tačiau iki šiol leido A. Hadzicui dalyvauti fechtavimo varžybose visame pasaulyje be jokių apribojimų.

Klinikinių tyrimų kompaniją pernai įkūręs A. Hadzicas į Tokijo olimpines žaidynes buvo atrinktas gegužę, po to kai 2016 m. jam vos per plauką nepavyko patekti į JAV komandą Rio olimpinėse žaidynėse, pranešė „The New York Times“.

Kadangi A. Hadzicas yra pakaitinis vyrų fechtavimo komandos narys, jis varžytųsi tik tuo atveju, jeigu kitas sportininkas negalėtų varžytis dėl traumos ar ligos.