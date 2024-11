Išbandė sunkvežimį kartu su Vaidotu Žala: „Atrodo, kad čia keli kilometrai, bet įspūdis – nepakartojamas“

Testų metu lenktynininkas lietuvišku žvyru prie Vilniaus vežė ir TV3 žurnalistus.

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

„Štai matote Vaidotą Žalą, kuris šią ūkanotą dieną šalia Vilniaus bando šį 8 tonas sveriantį monstrą. Dar vieni testai įveikti, grįžta lenktynininkas ir paklausime jo įspūdžių, ar jau prisipratino savo šį dičkį ir jau yra pasiruošęs Dakarui“, – sakė TV3 žurnalistas Edgaras Maslauskas.

V. Žala pirmą kartą Dakaro ralio karjeroje iškeitė automobilį ir sės prie sunkvežimio vairo.

„Galbūt norėtųsi tokio paties lengvo vairo kaip automobilyje. Automobilyje galima buvo dviem pirščiukais vairuoti. O čia tai jau reikia dirbti“, – sakė V. Žala.

Ir netrukus V. Žala pasiūlo dėtis šalmus ir lipti į šį Dakaro ralyje jau po pusantro mėnesio kovosiantį sunkvežimį ir patiems patirti visas emocijas įveikiant testinį ratą.

„Šitą gali prasidaryti ir veidas matysis“, – rodydamas į apdangalą, dengiantį burną, sakė jis.

„Tu kitas? Lipsi pirmas“, – pridūrė vienas iš V. Žalos komandos narių.

Tenka stipriai prisisegti diržus

Kabinoje sėdu per vidurį, kur lenktynėse dažniausiai įsitaiso ekipažo technikas. Priešais mane monitorius su begale rodmenų apie sunkvežimio būklę.

„Štai toks vaizdas iš aukščiausios vietos kabinoje. Vaidoto laukiam. Mes jau sėdime Vaidoto Žalos automobilyje ir išbandysime tą pojutį, kaip gi atrodo visa tai iš vidaus. Štai ir Vaidotas jau lipa į savo vietą“, – sakė TV3 žurnalistas Edgaras Maslauskas.

„Nu ką, varom?“, – rėžė V. Žala.

O netrukus prasideda didelis kratymasis. Lenktynininkas be skrupulų lekia aštriais posūkiais, bet užtikrintai tiesina sunkvežimį kai žvyro provėžose slysta ratai. Tuo pat metu V. Žala itin susikoncentravęs į kelią ir sėdėdamas prie vairo apie juokelius pamiršta.

Kabina siūbuoja it laivas išmestas į banguotą jūrą. Dėl to stabiliai išlaikyti filmavimo įrangą – jokių šansų. V. Žala nori be gailesčio išbandyti sunkvežimio tvirtumą, kad transporto priemonės konstrukcijos atlaikytų ir Dakaro ralyje.

„Yra judesio. Geras jausmas“, – tikino V. Žala.

Mes važiavome mažiau kaip 5 minutes, o Dakaro ralyje lenktynininkai taip kratosi vidutiniškai 5-6 valandas.

„O, kažkas neįtikėtino. Atrodo čia keli kilometrai, bet įspūdis nepakartojamas“, – įspūdžiais dalinosi TV3 žurnalistas.

Žmonių reakcija sėdint viduje būna įvairi

V. Žala šių testų metu vežiojo ir komandos rėmėjus, ir draugus. Jis sako, kad reakcijų būna įvairių ir net keistų.

„Ypač kam pirmą kartą tai pozityvus įspūdis. Nes sunkvežimį lekiant įsivaizduoja kitaip, o kai atsisėdi į vidų, pamatai greitį, dinamiką ir visą tą purtymą ir smūgius, tai tas palieka įspūdį“, – teigė lenktynininkas.

Sausio pradžioje Dakaro ralyje V. Žala pirmą kartą karjeroje persės iš automobilio į šį sunkvežimį. Sunkiausioms lenktynėms jį dar ruoš Nyderlandų komanda ir gruodžio pradžioje iš Barselonos plukdys į Saudo Arabiją.