Intriguojanti Stanionio ir Ortizo kova vėl nukelta: šį kartą sunegalavo amerikietis

ESPN žurnalistas Mike‘as Coppingeris praėjusią naktį pranešė, kad kova buvo nukelta.

Šį kartą toks sprendimas priimtas dėl V.Ortizo sveikatos problemų. Tiesa, nėra detalizuojama, kas tiksliai nutiko amerikiečiui, taip pat nėra pranešama, į kurią datą bus perkelta ši kova.

The Vergil Ortiz-Eimantas Stanionis welterweight fight scheduled for April 29 has been postponed after Oritz was forced to withdraw with an unspecified medical issue, sources told ESPN. This is the second postponement after Stanionis withdrew following an appendectomy in January.