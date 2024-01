Ignas Brazdeikis nuo suolo nepakilo, o Nikola Milutinovo šou vedė „Olympiakos“ į pergalę

Pastariesiems tai buvo trečioji nesėkmė per pastaruosius keturis mačus turnyre.

I. Brazdeikis buvo registruotas rungtynėms, bet trenerio sprendimu aikštėje nepasirodė. Lietuvis buvo vienintelis Pirėjo komandos žaidėjas, kuris nežaidė šiame mače.

Ant parketo siautėjo į atkovotų kamuolių rekordinės kėsinęsis Nikola Milutinovas. Serbas per 32 minutes sugriebė net 20 atšokusių kamuolių. Iki visų laikų Eurolygos rekordo jam pritrūko dar 5 kamuolių.

Aukštaūgis be to pelnė 20 taškų, perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, išprovokavo 6 pražangas, padarė klaidą, 2 sykius prasižengė ir surinko 40 naudingumo balų.

Krepšininkas pagerino asmeninį atkovotų kamuolių rekordą (19) bei buvo labai arti asmeninių rezultatyvumo (23) ir naudingumo (41) geriausių pasiekimų.

