Ibrahimovičius ilgam iškrito iš rikiuotės: „Šešis mėnesius žaidžiau be kryžminių kelio raiščių“

„AC Milan“ kiek anksčiau patvirtino, kad trečiadienį Z.Ibrahimovičiui buvo atlikta operacija, dėl kurios jis negalės žaisti iki aštuonių mėnesių.

Traumą Z.Ibrahimovičius patyrė dar sezono metu, tačiau vis tiek padėjo „AC Milan“ komandai laimėti „Serie A“ pirmenybes ir per 30 rungtynių visose pirmenybėse jis įmušė 8 įvarčius.

40-metis futbolininkas dabar nusprendė atskleisti, koks sunkus buvo pastarasis pusmetis.

„Pastaruosius pusę metų žaidžiau be kryžminių kairiojo kelio raiščių. Kelis tino šešis mėnesius. Per pastarąjį pusmetį su komanda galėjau treniruotis tik 10 kartų. Per pastaruosius šešis mėnesius turėjau daugiau nei 20 injekcijų. Šešis mėnesius kartą per savaitę buvo traukiami skysčiai iš kelio.

Kasdien vartojau skausmą malšinančius vaistus. Dėl skausmo praktiškai nemiegojau šešis mėnesius. Niekada iki šiol tiek daug nekentėjau aikštėje ir už jos ribų. Padariau kažką neįmanomo tam, kad taptų įmanoma.

Mintyse turėjau tik vieną tikslą – padaryti savo komandos draugus ir trenerius Italijos čempionais, nes daviau jiems pažadą. Šiandien turiu naujus kryžminius raiščius ir dar vieną trofėjų“, – atskleidė Z.Ibrahimovičius.

„AC Milan“ ekipa pranešė, kad Z.Ibrahimovičiui operaciją atliko daktaras Bertrandas Sonnery-Cottet‘as, kartu dalyvaujant klubo medicinos direktoriui Stefano Mazzoni.

„Artroskopija buvo planuota jau kurį laiką, jog galutinai būtų išspręsta sąnario nestabilumo problema, rekonstruojant priekinį kryžminį raištį, sutvirtinus šoną ir taisant meniskus. Operacija buvo visiškai sėkminga, prognozė yra nuo 7 iki 8 mėnesių“, – skelbiama pranešime.

Kol kas nėra aišku, ar puolėjas baigs karjerą.