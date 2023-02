Graikai mače su Latvija pasižymėjo kurioziniu metimu klūpint

Latviai užėmė pirmąją vietą grupėje ir pirmą kartą istorijoje pateko į planetos pirmenybes. Jonavos „CBet“ ekipoje žaidžiantis Martinas Laksa per 14 minučių pelnė 4 taškus (2/2 dvit., 0/3 trit.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo, 4 kartus prasižengė ir surinko 2 naudingumo balus.

Nugalėtojams Tomas Leimanis (8 rez. per.) ir Artūras Strautinis (3/3 trit.) įmetė po 11 taškų, Dairis Bertanis surinko 10 (2/7 trit.). Graikams Emmanouilas Chatzidakis pelnė 9 taškus (4/9 dvit.), Vasileios Toliopoulos pridėjo 8 (2/8 trit.).

Šiose rungtynėse Graikijos rinktinė pasižymėjo ir kurioziniu metimu klūpint.

The very definition of a prayer 🧎‍♂️🤯#FIBAWC x #WinForHellas 🇬🇷 pic.twitter.com/Pz6JVeP1Gy