Gera žinia Lietuvai: Antetokounmpo praleis Pasaulio taurę

„Visi žino mano aistrą rinktinei. Stūmiau savo kūną iki limitų, kad galėčiau padėti Graikijai, bet po mėnesių pastangų ir pokalbių su medicinos personalu yra akivaizdu, kad aš negaliu konkuruoti tokiu lygiu, kokio reikia Pasaulio taurei“, – rašė Giannis.

G.Antetokounmpo su kelio trauma tvarkėsi jau pabaigoje sezono, kurį uždarė neįprastai anksti – pirmojo atkrintamųjų etapo neperžengęs graikas ilsėtis galėjo nuo balandžio 27-osios. 28 metų 210 cm ūgio atletas praėjusiame sezone per 32 minutes rinko 31,1 taško (28 procentai tritaškių), 11,8 atkovoto kamuolio bei 5,7 rezultatyvaus perdavimo.

Graikijos rinktinė Pasaulio taurėje neturės ir pirmą kartą per dešimtmetį atsisakiusio Kosto Slouko.

Graikai pirmenybes pradės C grupėje ir Maniloje susitiks su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV), Jordanija bei Naująja Zelandija. Kitame etape dėl vietos atkrintamosiose jiems veikiausiai teks kautis ir su lietuviais.

Everyone knows my passion and love for my National Team has and never will change. Since the conclusion of my NBA season I have been pushing my body to the limits to be the player I need to be to help our team achieve the goals we set.

