Geležinė stiprybė: mylimojo netekusi Aryna Sabalenka vis tiek pasirodys turnyre Majamyje

Primename, kad pora atvyko į Majamį, kur baltarusė turi dalyvauti turnyre, tačiau antradienį pasklido žinia apie tenisininkės mylimojo mirtį. Buvęs profesionalus ledo ritulininkas mirė būdamas 42-ejų.

Nepaisant šio skaudaus įvykio tenisininkė nusprendė iš turnyro nesitraukti ir jame pasirodys.

Tai patvirtino ir vaizdai iš sportininkės treniruočių.

Aryna Sabalenka training in Miami.



If anyone feels the need to judge her for playing, please stop.



The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is.



She deserves kindness in her healing journey 🙏❤️



(via @BartekIgnacik) pic.twitter.com/nLm8RdCNvU