 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Gauff Rijade pasiekė nesunkią pergalę, Sabalenkai dar teks pavargti dėl vietos pusfinalyje

2025-11-04 23:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 23:33

Rijade (Saudo Arabija) antradienį tęsėsi prestižinis baigiamasis metų moterų teniso turnyras „WTA Finals“. Jame tradiciškai dalyvauja tik 8 geriausios sezono žaidėjos, suskirstytos į 2 grupes po 4.

Aryna Sabalenka | Scanpix nuotr.

Rijade (Saudo Arabija) antradienį tęsėsi prestižinis baigiamasis metų moterų teniso turnyras „WTA Finals“. Jame tradiciškai dalyvauja tik 8 geriausios sezono žaidėjos, suskirstytos į 2 grupes po 4.

REKLAMA
0

Steffi Graf vardo grupės antrajame ture amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) per 79 minutes 6:3, 6:2 nugalėjo italę Jasminę Paolini (WTA-8).

Amerikietė mačo pradžioje „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją, vėliau atlaikė 3 „break pointus“ ir atitrūko 3:0. Ketvirtajame geime jau C. Gauff iššvaistė 3 „break pointus“, o vėliau ji dar pralaimėjo savo padavimų seriją (4:3). Atrodė, kad italė aštuntajame geime išlygins rezultatą, bet, pirmaudama 40:0, pralaimėjo savo padavimų seriją ir neatsitiesė. Antrajame sete C. Gauff laimėjo 2 varžovės padavimų serijas paeiliui ir susikrovė pergalingą pranašumą. J. Paolini „break pointą“ turėjo tik aštuntajame geime, bet jo nerealizavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitame dienos mače reitingo lyderė Aryna Sabalenka 6:4, 2:6, 6:3 palaužė amerikietės Jessicos Pegulos (WTA-5) pasipriešinimą. Amerikietė trečiajame sete netgi buvo perėmusi iniciatyvą, kai laimėjo varžovės padavimų seriją (1:2), bet po kelių minučių persvarą prarado.

REKLAMA
REKLAMA

A. Sabalenka (2 pergalės ir 0 pralaimėjimų), C. Gauff (1-1) ir J. Pegula (1-1) dar kovoja dėl bilietų į pusfinalį, o J. Paolini (0-2) prarado visus šansus.

REKLAMA

Trečiajame ture A. Sabalenka žais su C. Gauff, o J. Pegula – su J. Paolini. Lengviausia bus A. Sabalenkos užduotis – jai tereikia laimėti bent vieną setą prieš C. Gauff ir tada ji pateks į pusfinalį nepriklausomai nuo kito mačo baigties.

Po 2 geriausias abiejų grupių tenisininkes pateks į pusfinalį.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro net 15,5 mln. JAV dolerių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jessica Pegula | Scanpix nuotr.
Net 75 neišprovokuotas klaidas padariusi Gauff Rijade nusileido Pegulai
Aryna Sabalenka | Scanpix nuotr.
Uhane – gėdingas Sabalenkos elgesys ir netikėtas pralaimėjimas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų