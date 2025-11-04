Gauff Rijade pasiekė nesunkią pergalę, Sabalenkai dar teks pavargti dėl vietos pusfinalyje

Steffi Graf vardo grupės antrajame ture amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) per 79 minutes 6:3, 6:2 nugalėjo italę Jasminę Paolini (WTA-8).
Amerikietė mačo pradžioje „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją, vėliau atlaikė 3 „break pointus“ ir atitrūko 3:0. Ketvirtajame geime jau C. Gauff iššvaistė 3 „break pointus“, o vėliau ji dar pralaimėjo savo padavimų seriją (4:3). Atrodė, kad italė aštuntajame geime išlygins rezultatą, bet, pirmaudama 40:0, pralaimėjo savo padavimų seriją ir neatsitiesė. Antrajame sete C. Gauff laimėjo 2 varžovės padavimų serijas paeiliui ir susikrovė pergalingą pranašumą. J. Paolini „break pointą“ turėjo tik aštuntajame geime, bet jo nerealizavo.
Kitame dienos mače reitingo lyderė Aryna Sabalenka 6:4, 2:6, 6:3 palaužė amerikietės Jessicos Pegulos (WTA-5) pasipriešinimą. Amerikietė trečiajame sete netgi buvo perėmusi iniciatyvą, kai laimėjo varžovės padavimų seriją (1:2), bet po kelių minučių persvarą prarado.
A. Sabalenka (2 pergalės ir 0 pralaimėjimų), C. Gauff (1-1) ir J. Pegula (1-1) dar kovoja dėl bilietų į pusfinalį, o J. Paolini (0-2) prarado visus šansus.
Trečiajame ture A. Sabalenka žais su C. Gauff, o J. Pegula – su J. Paolini. Lengviausia bus A. Sabalenkos užduotis – jai tereikia laimėti bent vieną setą prieš C. Gauff ir tada ji pateks į pusfinalį nepriklausomai nuo kito mačo baigties.
Po 2 geriausias abiejų grupių tenisininkes pateks į pusfinalį.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro net 15,5 mln. JAV dolerių.
