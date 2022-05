Galimai paskutines rungtynes Kaune sužaidęs Jankūnas: „Ne visos istorijos turi gražią pabaigą“

„Žalgirio“ kapitonas kartu su komanda įveikė „Šiauliai-7bet“ ekipą ir LKL mažajame finale pirmauja 3:0.

P.Jankūnas pripažino, emocijų šiose rungtynėse buvo.

„Daug emocijų buvo, atrodė, viską nustūmiau į šalį ir susikaupiau rungtynėms, tada sūnus, visi draugai palinkėjimus sakė, tas filmukas susigraudino. Gerbėjai, šeima susirinkę, fanai atėjo į trečiąjį kėlinį, skanduotės mano atžvilgiu buvo smagu. Dažniausiai negirdi, ką skanduoja, bet šį kartą girdėjau ir tai jaudina.

Buvau pasiruošęs toms rungtynėms, bet kažkur truputėlį pramušė. Ačiū gerbėjams, kurie po tokio „įspūdingo“ sezono dar atėjo į areną ir parodė pagarbą. Esu tvirtai apsisprendęs ir pasiruošęs tai pabaigai. Viskas kelia emocijas, bet esu pasiruošęs“, – teigė žalgirietis.

P.Jankūnas dar prieš rungtynes žinojo, kad „Green White Boys“ sirgaliai atvyks į areną.

„Aš jų laukiau. Ne paslaptis, buvome susitikę po to. Komunikaciniai dalykai, kai abi pusės nori to paties, bet nesusišneka. Jau buvau sunerimęs per pirmus du kėlinius, kad neateis, bet galiausiai atėjo.

Nereikia daug viešinti tų dalykų. Buvo tarpusavio nesupratimas, be didelių dramų. Per mažai buvo bendravimo, gerbėjų ir žaidėjų šnekėjimo reiktų daugiau, kad ryšys būtų artimesnis ir, manau, viskas išsispręs automatiškai“, –teigė jis.

P.Jankūnas sakė, kad labiausiai pasiilgs buvimo kartu su komanda: „Tas kasdienis buvimas kartu, visko, kas vyksta tarp rungtynių ir treniruočių. Yra pergalių siekimas, bet yra kasdienis buvimas su komanda, bendravimas, dariau tai 20 metų ir to tikrai trūks, net negaliu to paaiškinti“.

Jis nesigaili, kad nusprendė karjerą baigti šiame sezone, kuris „Žalgirio“ komanda yra istoriškai nesėkmingas.

„Ne visos istorijos turi gražią pabaigą. Sezonas buvo toks, koks buvo, nieko nesigailiu, buvo problemų, stengėmės jas spręsti, visi, net ir tie, kurie išvyko sezono eigoje, su niekuo neliko nuoskaudų. Matyt, iš aukščiau buvo suplanuota, kad taip nutiks“,– sakė veteranas.

P.Jankūnas labai vertina Antano Sireikos indėlį jo karjeroje.

„Tik jo dėka dėjau pirmuosius žingsnius „Žalgiryje“, lieku dėkingas, kad tokį liauną leido žaisti tarp tokių aukštaūgių, kokius tuomet turėjo „Žalgiris“. Po to ir į rinktinę pasikvietė. Po rungtynių pasakė, kad labai manimi didžiuojasi ir yra laimingas tuo, kaip susiklostė mano karjera. Emocionalus pokalbis, nėra daug, ką viešinti, prisiminimais pasidalinome ir tiek“, – sakė žalgirietis.