Futbolas_S05E01: „Kasperūno žodis, Romanovskio šou, Jansonas Portugalijoje, Beniušio 498 įvarčiai

Idant kalbos nebūtų tuščios, į pokalbį buvo įtrauktas ir naujasis „Žalgirio“ vadovas Mindaugas Kasperūnas. Pokalbio metu buvo aptartos permainos Lietuvos čempionų vadovybėje ir trenerių gretose, sudėliota artimesnė ir tolimesnė klubo vystymosi vizija, pažvelgta į 2009 ir 2025 metų „Žalgirio“ situacijos panašumus ir skirtumus. Nors Mindaugas ir nesutiko atskleisti naujojo vyriausiojo trenerio tapatybės, „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai pasveikino su paskyrimu Rolandą Džiaukštą ir palinkėjo sėkmės nelengvame darbe.
Išsamiai aptarę Vladimiro Čeburino palikimą, tinklalaidės kūrėjai ėmėsi A lygos ir sudėliojo 27 turo rungtynių akcentus, įvertino Romualdo Jansono ir Kadero Njoya Abdelo perėjimus į Portugalijos ir Norvegijos klubus, išrinko turo MVP trijulę ir dar rado laiko pabendrauti su tinklalaidės klausytojais, panorusiais apsilankyti Lietuvos ir Maltos rinktinių rungtynėse.
Lietuvos rinktinei skirtame segmente Evaldas, Aurimas ir Naglis įvertino vyriausiojo trenerio Edgaro Jankausko pasirinkimus, o Futsal Europos čempionatui skirtoje rubrikoje į Aurimo klausimus atsakė geriausias 2023 ir 2024 m. Lietuvos salės futbolininkas Albertas Voskunovičius.
Galiausiai šiek tiek patrupinę Futbolo trupinių, „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai atsakė į žiūrovų klausimus ir palinkėjo visiems sėkmės spėliojant Lietuvos rungtynėse su Malta ir Nyderlandais sumuštų įvarčių skaičių!
