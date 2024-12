Fury – sunkiausias per karjerą, Usyko prašymas įpareigoti varžovą nusiskusti barzdą – atmestas

Penktadienį vyko oficiali svėrimų procedūra, kurioje T.Fury pasiekė savo karjeros svorio rekordą – 127,5 kg (281 svarą).

Prieš pirmąją kovą gegužės mėnesį su O.Usyku, T.Fury svėrė 118,8 kg (262 svarus). Per septynis mėnesius jis priaugo beveik 6,4 kg (14 svarų), nors ir svėrėsi pilnai apsirengęs. Ankstesnis jo svorio rekordas buvo 125,6 kg (277 svarai), pasiektas pernai per sunkiai laimėtą kovą su Francisu Ngannou.

Tuo tarpu O.Usykas gegužę svėrė 101,2 kg (223 svarus) ir prieš revanšą priaugo vos 1,4 kg (3 svarus) bei šį kartą svėrė 102,6 kg (226 svarus).

T.Fury šį kartą bus 16,2 kg sunkesnis nei O.Usykas.

Po svėrimo abu kovotojai akis į akį stovėjo vos kelias sekundes, nors prieš dieną spaudos konferencijoje praleido 11 minučių spoksodami vienas į kitą. T.Fury po svėrimų procedūros atsisakė kalbėtis su žurnalistais, o O.Usykas pasakė: „Man padeda mano angelas, Dievas, Jėzus, mano šeima, mano komanda ir mano žmona“.

T.Fury vadybininkas Frankas Warrenas pakomentavo šiek tiek išsamiau.

„Rytoj bus tikras karas. Tysonas čia atvyko tam, kad susigrąžintų diržus. Jis tam aukojo savo laiką ir jėgas, ir aš tikiu, kad jam tai pavyks. Jis sunkesnis, bet ir jo varžovas taip pat. Galite tai analizuoti, kaip tik norite, bet rytoj sužinosime, kas yra geriausias. Abu kovotojai pasiruošę kovai, tai bus įspūdinga ir matysite kažką ypatingo“, – sakė F.Warrenas.

Po akistatos pozuodamas fotografams, O.Usykas rankose laikė užrašą „Išlaisvinkite Azovstalo gynėjus“.

Fury has made Usyk put on more weight, forgetting to do another face off. On Saturday get to see the Real Tyson Fury Gypsy King. A fully fit focused Fury is going to destroy Usyk. Have an awful retirement pal with your mates in Ukraine. #FuryUsyk2 #Fury2Usyk pic.twitter.com/Q5DCg3tYED