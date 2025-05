Finalas: „Fenerbahče“ – „Monaco“ 54:51 (po 3 kėl., GYVAI)

Abiems ekipoms žengus į finalą, tapo aišku, kad Eurolygos čempionu taps lietuvis. „Fenerbahče“ komandą treniruoja Šarūnas Jasikevičius, o Monako klubo gretose žaidžia Donatas Motiejūnas.

Tiesa, D. Motiejūnas yra iškritęs iš ekipos rotacijos ir greičiausiai taip pat nepasirodys kovoje dėl aukso.

Stambulo klubas pusfinalyje 82:76 nugalėjo titulą gynusius Atėnų „Panathinaikos“ krepšininkus, o Monako atstovai 78:68 buvo stipresni už Pirėjo „Olympiacos“.

Rungtynės tarp „Fenerbahče“ ir „AS Monaco“ komandų prasidės 20.00 val. Mačo įvykius gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

Marko Guduričius pelnė pirmuosius taškus finale (2:0), tačiau vėliau penkiais atsakė varžovai ir persvėrė rezultatą (2:5).

Tritaškių pagalba Monako klubas ėmė tolti. Po spurto 8-0 ekipas jau skyrė 9 taškai (4:13).

Stambulo krepšininkai sunkiau išsijudino, tačiau dviženklio atstumo pirmajame kėlinyje oponentams įgyti neleido. Šie netrukus nurėžė deficitą iki 2 taškų (16:18).

Nicolo Melli baudų metimai tokį atstumą ir leido išlaikyti po pirmųjų 10 minučių – 18:20.

Prasidėjus antrajam ketvirčiui, „Fenerbahče“ ekipa persvėrė rezultatą (21:20), bet tik trumpam. Jau kitoje atakoje varžovai pelnė taškus ir pradėjo spurtą 9-0 (21:29).

Stambulo krepšininkai taip visko neketino palikti ir grąžino skolą. 7 pelnyti taškai paeiliui leido priartėti (30:32).

Baigiantis kėliniui, galingu dėjimu pasižymėjo kelią krepšinio link suradęs Devonas Hallas (32:33). Po sėkmingo žaidimo gynyboje tas pats D. Hallas kitoje atakoje dar pelnė dvitaškį su pražanga ir suteikė pranašumą „Fenerbahče“ atstovams – 35:33.

Per pirmus du kėlinius Monako ekipa pataikė tik 32 proc. dvitaškių (6/19) ir prie baudų metimo linijos stojo vos 4 sykius, iš kurių realizavo 3 metimus (75 proc.). Be to, atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Stambulo komanda taiklumu taip pat nežibėjo. Dvitaškius metė tik 41 proc. (9/22), o tritaškius – 27 proc. (3/11). Rezultatyvių perdavimų eilutėje degė skaičius 7.

Po didžiosios pertraukos Stambulo ekipa pirmoji pelnė taškus (38:33), bet čia sekė ir varžovų dvitaškis su baudos metimu (38:36).

Galiausiai Monako krepšininkai persvėrė rezultatą (42:43). Visgi, „Fenerbahče“ surado atsakymą ir jis buvo 6 paeiliui pelnyti taškai (48:43).

Jaronas Blossomgame‘as smeigė tritaškį (48:46), o vėliau rezultatą persvėrė Alpha Diallo (48:49). Kitoje atakoje tolimu šūviu atsakė M. Guduričius (51:49).

Turkijos ekipai persvarą išsaugojo Nigelas Hayesas-Davisas ir jo tikslus tritaškis – 54:51.