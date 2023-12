FIFA paskelbė pretendentus į geriausio metų futbolininko prizą

FIFA geriausio metų futbolininko apdovanojimuose paaiškėjo pretendentai atsiimti šį prizą. Trys į geriausių metų futbolininko prizą pretenduojantys futbolininkai: Lionelis Messi, Erlingas Haalandas ir Kylianas Mbappe.

#TheBest FIFA Men's Player Finalists! 🏆🤩



🇳🇴 Erling Haaland

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi



Learn more about the final three. 👀🧵