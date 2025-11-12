 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

FIBA Europos taurėje žibėjo Dimša

2025-11-12 22:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 22:12

Tomas Dimša žaidė solidų mačą, o jo atstovaujama Salonikų PAOK (4/1) FIBA Europos taurėje namie 104:96 (29:21, 26:21, 25:33, 24:21) nugalėjo Vloclaveko „Anwil“ (2/3) su Justu Furmanavičiumi.

T.Dimša pelnė 18 taškų (FIBA Europe nuotr.)

Tomas Dimša žaidė solidų mačą, o jo atstovaujama Salonikų PAOK (4/1) FIBA Europos taurėje namie 104:96 (29:21, 26:21, 25:33, 24:21) nugalėjo Vloclaveko „Anwil“ (2/3) su Justu Furmanavičiumi.

REKLAMA
0

Pastarasis nežaidė, o T.Dimša per 35 minutes įmetė 18 taškų (2/2 dvit., 3/6 trit., 5/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 perdavimus, 3 kartus prasižengė, 2 – klydo ir rinko 22 naudingumo balus.

PAOK 22 taškus įmetė Clevelandas Melvinas, 20 – Stephenas Brownas, „Anwil“ po 17 taškų pelnė Elvaras Fridrikssonas ir Michalas Michalakas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų