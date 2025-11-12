FIBA Europos taurėje žibėjo Dimša

Pastarasis nežaidė, o T.Dimša per 35 minutes įmetė 18 taškų (2/2 dvit., 3/6 trit., 5/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 perdavimus, 3 kartus prasižengė, 2 – klydo ir rinko 22 naudingumo balus.
PAOK 22 taškus įmetė Clevelandas Melvinas, 20 – Stephenas Brownas, „Anwil“ po 17 taškų pelnė Elvaras Fridrikssonas ir Michalas Michalakas.
