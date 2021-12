Fantastiškas Roko Jokubaičio pasirodymas pratęsime nulėmė neįtikėtiną „Barcelona“ pergalę

Nuo lapkričio 11 dienos nepralaimėję katalonai iki šios dienos buvo iškovoję aštuonias pergales iš eilės, o šį vakarą namuose rezultatu po pratęsimo 111:109 (27:28, 10:18, 20:28, 37:20, 17:15) palaužė Kazanės „Uniks“ (10/7) krepšininkus ir nutraukė jų trijų pergalių seriją.

29 minutes žaidęs R.Jokubaitis pelnė 15 taškų (4/6 dvit., 1/2 trit., 4/4 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 4 pražangas, padarė 4 klaidas, 5 sykius prasižengė ir surinko 11 naudingumo balų.

Jau nuo susitikimo pradžios svečiai šovė į priekį ir ėmė kontroliuoti situaciją (0:6).

Antrajame kėlinyje aikštės šeimininkams buvo pavykę persverti rezultatą savo naudai (33:30), tačiau neilgam. Netrukus

Kazanės ekipa spurtavo 11-0 ir pirmą kartą rungtynėse įgijo dviženklį pranašumą (35:45).

Po didžiosios pertraukos rusai pridėjo dar 9 taškus be atsako ir toliau didino atstumą (39:55), o naujas aukštumas skirtumas pasiekė po svečių tritaškio (51:71).

Pylos nuo Š.Jasikevičiaus gavę auklėtiniai stengėsi atsitiesti ir agresyviai žaidę gynyboje sparčiai mažino atsilikimą. Dar ketvirtą kėlinį katalonai pradėjo su 20 taškų deficitu, o jam įpusėjus komandas skyrė 15 taškų.

Nepaisant to, aikštės šeimininkai kabinosi į rungtynes ir surengė spurtą 11-0 ir priartėjo iki 4 taškų (84:88).

Likus 41 sekundei, Kyle‘as Kuričas tritaškiu dar labiau artino šeimininkus prie svečių (91:92). Netrukus taisykles pažeidė katalonai, o Lorenzo Brownas sumetė abu metimus (91:94).

Likus 15 sekundžių, pražanga buvo fiksuota prieš tritaškį metusį Nikolą Mirotičių. Puolėjas šaltakraujiškai realizavo baudų metimus ir rezultatas tapo lygus (94:94).

Paskutinis metimas priklausė L.Brownui, tačiau atakų organizatoriaus šūvis iš vidutinio nuotolio skriejo pro šalį ir komandoms teko žaisti pratęsimą.

Jame žaidimas vyko atkakliai, taškas į tašką. Jo pabaigoje, likus 16 sekundžių, R.Jokubaitis ėmė iniciatyvos ir pelnė dvitaškį prasiveržimu bei išvedė katalonus į priekį (108:106).

Jokubaitis turns to get instructions from Saras and penetrates 🔥 pic.twitter.com/SzYBIxzeNu