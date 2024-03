Fantastiškai žaidęs Kasparas Jakučionis atvedė „Barcelonos“ klubą į pergalę Eurolygos jaunimo turnyro finale

17-metis K.Jakučionis pelnė 24 taškus (3/5 dvit., 3/9 trit., 9/9 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, padarė 6 klaidas, perėmė 2 kamuolius, prasižengė 3 kartus, išprovokavo 8 pražangas ir surinko net 37 naudingumo balus.

Excellent game by Kasparas Jakucionis, almost triple-double performance 🚨

🎯24 points (3/5 2PT, 3/9 3PT, 9/9 FT)

🦾11 rebounds

🤝9 assists

👀2 steals

📊37 PIR

🕐30:44



In Barcelona’s W against EA7 Milan#AdidasNGT pic.twitter.com/GzZagrZtGH