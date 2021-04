Fantastika: įspūdingu kojos nokautu Namajunas antrą kartą karjeroje tapo UFC čempione

R.Namajunas antrą kartą karjeroje tapo čempione ir atėmė minimalaus svorio kategorijos (iki 115 svarų arba 52,2 kg) čempionės titulą iš kinės Weili Zhang (21-2), kai pirmame raunde, praėjus maždaug 1 min. 20 sek., kojos spyriu ją nokautavo ir teisėjas sustabdė kovą.

W.Zhang nesutiko su teisėjų sprendimu taip anksti stabdyti kovą, tačiau ekspertų teigimu, ji tai turėtų padaryti, pamačiusi nokauto akimirką.

R.Namajunas po pergalės nesutramdė ašarų, sakė, kad myli visus žmones ir nori kurti MMA akademijas visame pasaulyje.

„Aš ir vėl tai padariau„ Esu geriausia. Nemaniau, kad ji po to smūgio sugrįš. Keletas plaktuko smūgių ir tai buvo baigta“, – su per veidą bėgančiomis ašaromis sakė R.Namajunas.

„Jaučiu, kad galiu greitai sugrįžti. Aš vis dar buvau sąmoninga, teisėjas sutabdė šiek tiek per anksti“, – teigė su teisėjo sprendimu anksti stabdyti kovą nesutikusi W.Zhang.

R.Namajunas po kovos taip pat dar kartą užsiminė apie savo komentarą dėl W.Zhang komunistinės šalies.

„Visas tas dalykas žiniasklaidoje nebuvo mano noras užsipulti jos asmeniškai. Tai tik mano istorija ir mano praeitis“, – tikino R.Namajunas.

