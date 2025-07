Evanas Fournier pažėrė kritikos Europos žiniasklaidai: „Man tai pirmasis tarpsezonis, o jaučiuosi išsekęs“

Jo teigimu, Europos krepšinis atrodo neprofesionaliai dėl gausybės netikslių ir išgalvotų pranešimų, kurie daro įtaką patiems žaidėjams.

„Jeigu Europos krepšinis nori būti vertinamas rimtai, reikia keisti tai, kaip pranešame naujienas. Visos tos suknistos melagingos gandų lavinos – tai gėdinga. Man tai pirmasis tarpsezonis, o jaučiuosi išsekęs. Neįsivaizduoju, kaip jūs tai darot kiekvieną vasarą“, – parašė E. Fournier.

If European basketball wants to get taken seriously there needs to be a change in how we report news.

All the fake rumors are fucking embarrassing.

This is my first off season and Im exhausted. I dont know how yall do this every summer lol